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  4. Ali Koç'tan Galatasaray'a olay sözler! "Nasıl olur da bir takım..."

Ali Koç'tan Galatasaray'a olay sözler! "Nasıl olur da bir takım..."

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
22.03.2025 20:43
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nin davetinde açıklamalarda bulundu. Ali Koç, "Nasıl olur da bir takım hiçbir alanda başarılı olamaz ama bir tek söz konusu futbol olduğu zaman hele belirli bir dönemde son derece başarılı olabilir" dedi.

Ali Koç'tan Galatasaray'a olay sözler! "Nasıl olur da bir takım..."

Ali Koç bütün branşlarda hem içeride hemde Avrupa'da başarılıyız dedi. Fakat Koç, "Ne hikmetse futbol olduğunda işler tıkanır" ifadelerini kullandı.

"NASIL OLUR DA BİR KULÜP SADECE FUTBOLDA BAŞARILI OLUR"

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Hepimiz futbolun peşindeyiz ama bardağa nasıl baktığınıza bağlı. Nasıl olur da bir kulüp mücadele ettiği her branşta en tepeye oynar, yeri gelir olimpiyatlara en çok sporcu verir, yeri gelir Avrupa’da şampiyonluklar yaşar, yeri gelir dünya rekorlar kırar, yeri gelir birkaç gün önce olduğu gibi Dünya Şampiyonası’nda 4 kızımız bir altın, üç gümüş madalya kazanır ama ne hikmetse futbolda şans bir türlü yaver gitmez. Gece yatarken bunu bir kendinize sorun. Yönetimler gelir geçer, her alanda bunu başarır ama söz konusu futbol olduğunda ne hikmetse işler tıkanır. Veya başka türlü de bardağa bakabiliriz. Nasıl olur da bir takım hiçbir alanda başarılı olamaz ama bir tek söz konusu futbol olduğu zaman hele belirli bir dönemde son derece başarılı olabilir. O başarıyı sağlayan yöneticiler nasıl olur da diğer alanlarda başarıyı sağlayamaz. Düşünmenizi istediğim konulardan bir tanesi de bu" dedi.

"SON 5 SENEDİR ÖNDEYİZ, BU MATEMATİĞİ BİR DÜŞÜNÜN"

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Son 10 senedir futbolda en fazla puan toplan takım olduklarını vurgulayan Ali Koç, "Mesela olmuyor dediğimiz futbol alanında son 10 senenin tablosuna bakın Fenerbahçe bir veya iki puanla ikinci sıradadır. 5 seneye bakın üç puan öndeyiz. Tabloda yer alan diğer takımların şampiyonlukları var bir tek Fenerbahçe’nin yok. Bir de bu matematiği kafanızda düşünün" ifadelerini kullandı.

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Ali Koç fenerbahçe galatasaray
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