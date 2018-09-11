Ali Koç: Tolga Ciğerci Fenerbahçe için fırsat transferidir

FB TV'de 'Camiaya sesleniş' programında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tolga Ciğerci, Jailson, Aziz Behich ve Emre Akbaba hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Ali Koç'un yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"YAPILAN TRANSFERLERİN SORUMLUSU COCU, COMOLLI, ALİ KOÇ VE SEMİH ÖZSOY'DUR"

Bu 100 oyuncu konusu ciddi anlamda suistimal edildi. 100 oyuncunun hepsini hala takip ediyoruz. Arzu edip, alamadığımız oyuncular da oldu. Veya oyuncu arzu etti, şartlarda anlaşamayıp almadığımız oyuncular da oldu. Unutmayın ki bizim imkanımız, bayramdan sonra yaptığımız 2 satış sonrası arttı. Onun öncesinde sadece Fernandao'nun satışından gelen parayla Slimani ve Ayew'i kiraladık. Ayew'e kiralama bedeli ödemedik. Yaptığımız tüm transferlerin sorumlusu Cocu, Comolli, Ali Koç ve Semih Özsoy'dur. Sırf sportif direktör sorumlu değildir. Hırsız gibi yakıştırmalar yapıldı Comolli için. 100 kişilik listede Tolga Ciğerci ve Jailson yoktu.

"TOLGA CİĞERCİ FIRSAT TRANSFERİDİR"

Tolga Ciğerci son dakika fırsat olarak geldi. Son günlerde Galatasaray'dan ayrıldı. Ayrılışının esas nedeninin, sakatlığından daha çok yüksek maliyeti ve sorunları olduğunu değerlendirdik. Sakatlığı kronik, oynadığı sürece ücret ödeyeceğiz. İyi oynadığında müthiş oynayan bir oyuncu. O da aç. Kırgın ve kızgın. Kendini ispatlamak istiyor. O da patlamak istiyor, tanıştım kendisiyle. İnşallah bizim ona, onun bize faydası olur.