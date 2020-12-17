Ali Kuşçu, vefatının 546. yılında Eyüpsultan’da anıldı

Astronomi ve matematik alanında çok değerli çalışmalar yapmış, birçok öğrenci yetiştirmiş, Osmanlı medeniyetinin kıymetli bilim adamlarından Ali Kuşçu (Ali Bin Muhammed) ebediyete intikalinin 546. yılında bir dizi program ile Eyüpsultan’da anıldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’le birlikte Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer ve Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Uysal’ın da katıldığı programda Kuran-ı Kerim okunup, dualar edildi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Eyüpsultan Meydanı’nda düzenlenen ikinci programda Başkan Deniz Köken, yaptığı konuşmada, Matematiğin, Fiziğin, Astronominin insan yaşamında ve ülke kurumunda ne kadar önemli bir yer tuttuğunu belirterek şunları söyledi:

“Pandemi olmasaydı farklı bir atmosferde bu anmayı daha geniş yapardık, çünkü Ali Kuşçu meselesi bugün ambargolarla beraber daha iyi anlaşılabilecek bir konu aslında. Fatih’in İstanbul’u fethederken nelere ihtiyaç olduğunu, önce bu işi bilenlere ihtiyacı olduğunu da anlıyoruz. Ve o süreçten bugüne Matematiğin, Fiziğin, Astronominin insan yaşamında ve ülke kurumunda ne kadar önemli bir yer tuttuğunu gayet net bir şekilde görebiliyoruz. Ali Kuşçu’nun doğum tarihi İbn-i Haldun’un ölüm tarihi. İbn-i Haldun vefat etmiş, Ali Kuşçu doğmuş. Süreç 15.yy’a damgasını vurmuş. Haliyle o günden itibaren de ortaya çıkan bütün bilimlerin merkezi olmuş ve hep kaynak gösterilmiş. Keşke aradaki dönemlerde üstüne katlanarak bu günlerde farklı şeyleri konuşuyor olsaydık ama maalesef uzun yıllar başka işleri konuşmaktan bilimi, Matematiği Fiziği konuşamadık ve bugünkü sıkıntılara düçar olduk. İnşallah bu gün buraya gençler Ali Kuşçu’yu anmaya geliyorsa, ona rahmet okuyorsa, mesleğinin de ne olduğunu biliyorsa, bizim cenahtan nelerin çıkabileceğini çok net bir şekilde ortaya koymuş oluyor. Ben Allah rahmet eylesin, kabri cennet olsun diyorum.”