Ali Marım Bulvarı yeni yüzüne kavuşuyor

Kentin önemli trafik arterlerinden Ali Marım Bulvarı’nda başlattıkları yenileme çalışmalarını inceleyen Başkan Osman Zolan, 4’er şerit gidiş-geliş olarak düzenlen bulvarda sıcak asfalt çalışmalarına başladıklarını belirterek, projeyi kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin önemli trafik arterlerinden biri olan ve sürücü pisti olarak da kullanılan Ali Marım Bulvarı’nda bir süre önce başlattıkları yenileme çalışmasını inceledi. Burada vatandaşlarla sohbet edip dertlerini dinleyen Başkan Osman Zolan, daha sonra bulvarda sıcak asfalt döken çalışanlarla sohbet etti. Bir süre asfalt serim makinesi kullanan Başkan Osman Zolan, çalışanlara kolaylıklar diledi. Altyapısı ve yağmur suyu hatları tamamlanan yaklaşık 2,5 kilometrelik yolun 4 şerit gidiş ve 4 şerit geliş olarak düzenleneceği belirtildi. Etap etap ilerleyen çalışmada ilk olarak yolun geliş kısmının yapıldığı, buranın tamamlanmasının ardından trafiğe açılıp yolun gidiş yönünde çalışmaların başlayacağı ifade edildi. Bulvar yenileme çalışması kapsamında trafiğin daha rahat ve konforlu olması için Hallaçlar Kavşağı’nda da düzenlemeye gidileceği belirtildi.

Büyükşehir’den örnek bir bulvar daha

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, her geçen gün artan araç ve nüfus sayısına göre kent trafiğini sürdürülebilir halde tutmak için bugüne kadar çok büyük ulaşım yatırımları yaptıklarını söyledi. Bunlardan birinin 2019 yılında hizmete aldıkları Yeni Çevre Yolu olduğunu, bu yatırımın devreye girmesi ile Ali Marım Bulvarı’nın çok daha yoğun bir şekilde kullanıldığını anlatan Başkan Osman Zolan, "Ali Marım Bulvarımızın yol konforunu artırıp yeni yüzüyle vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için bir süre önce çalışma başlattık. Şu an sıcak asfalt dökümüne geçtik. Yolun geliş kısmını bitirdikten sonra trafiğe açıp gidiş istikametinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Ali Marım Bulvarı da örnek bulvarlarımızdan birisi olacak" dedi.

