Ali Palabıyık, yıllar sonra Süper Lig devini nasıl şampiyonluktan ettiğini itiraf etti! "Gollerini ve penaltılarını vermedim"

Dönemin tartışmalı hakemlerinden Ali Palabıyık, yıllar sonra ilginç bir itirafta bulundu. Beşiktaş hakkında hatalı kararlar verdiğini söyleyen Ali Palabıyık'ın ifadeleri siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

"BEŞİKTAŞ'IN GOLÜNÜ VE PENALTISINI VERMEDİM"

Palabıyık, ''Fenerbahçe- Beşiktaş maçı, 2-1 Fenerbahçe kazanmıştı. Sahada 5 tane kırmızı kart vardı. Şenol Güneş'e göstermiş olduğum bir kırmızı kart vardı. Saha içinde vermiş olduğum kararlar çok tartışıldı. O zaman VAR yoktu. Beşiktaş'ın atmış olduğu bir golü, ofsayt sebebiyle iptal ettik. Ofsayt değildi. Müsabaka sonrası iki hafta benim için gerçekten çok kötüydü. Çünkü sokağa çıkamadım. Cenk Tosun'a yapılan kaçırdığım bir penaltı var. O da penaltıydı." dedi.

"2 HAFTA SOKAĞA ÇIKAMADIM"

Verdiği hatalı kararlar sonrası sokağa bile çıkamadığını söyleyen Ali Palabıyık, "2 hafta sokağa çıkamadım. Numaramı değiştirmek zorunda kaldım. Beşiktaş taraftarlarının haklı bir isyanı vardı ama numaramı bulup rahatsız ederek yaptılar" ifadelerini kullandı.