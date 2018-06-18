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Ali Polat: Bazı futbolcular, Mesut ve İlkay'ı takımda istemiyor

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 18.06.2018 18:37 | Son Güncelleme

Almanya Milli Takımı'nda teknik direktörü Joachim Löw'ün yakın arkadaşı eski futbolcu Ali Polat, Türk asıllı futbolcular İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'i milli takımda istemeyen futbolcuların olduğunu iddia etti.

Ali Polat: Bazı futbolcular, Mesut ve İlkay'ı takımda istemiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretlerinin ardından Almanya'da büyük tepki gören İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'le ilgili ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Almanya Milli Takımı teknik direktörü Joachim Löw'ün yakın arkadaşı eski futbolcu Ali Polat, takımın içinde Mesut Özil ve İlkay'ı istemeyen oyuncuların olduğunu söyledi.

Radyospor'a konuşan Ali Polat şunları söyledi:

"Bu olayların takıma yansıyacağını söylemiştim. Gerçekten yansıdı. Sahada gözüken oydu. İlkay'ın arabası yakıldı haberi doğru. Menajerlerin, oyuncuları Sayın Cumhurbaşkanı'na götürdüğü söyleniyor. Benim net şekilde duyduğum futbolcular arasında gruplaşmalar var. Mesut ve İlkay'ı istemiyorlar. Toni Kroos bu işlerin başını çekiyor. Löw bunları toparlamaya çalışsa da olmadı."

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