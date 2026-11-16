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Futbol değil boks sahası! Aralarına alıp tekmelediler: "Öldür onu öldür"

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Cevdet Berker İşleyen

Gaziosmanpaşaspor ile Nurtepespor arasındaki karşılaşmanın ardından saha karıştı. Futbolcular arasında çıkan kavga kameralara yansırken, görüntülerde bir taraftarın sözleri dikkat çekti. Gaziosmanpaşaspor ise yaşanan olaylar ve hakem kararlarıyla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul 1. Amatör Lig'de Gaziosmanpaşaspor ile Nurtepespor arasında 15 Kasım'da oynanan karşılaşmanın ardından saha karıştı. Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşananlar, futbol sahasında adeta boks maçını aratmadı.

"ÖLDÜR ONU ÖLDÜR"

Futbol değil boks sahası! Aralarına alıp tekmelediler: "Öldür onu öldür" 1

Olayların kaydedildiği görüntülerde bir taraftarın kavga sırasında "öldür onu öldür" diye bağırdığı da duyuldu.

GAZİOSMANPAŞASPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Karşılaşmanın ardından yaşanan olaylarla ilgili Gaziosmanpaşaspor Kulübü yazılı bir açıklama yayımladı. Kulüp, sahada yaşanan şiddet görüntülerini kesinlikle tasvip etmediklerini belirtirken maçın hakem yönetimine yönelik eleştirilerini de dile getirdi.

Açıklamada, Gaziosmanpaşaspor lehine verilmesi gerektiği düşünülen iki penaltı kararının çıkmadığı ve rakip takım oyuncularından birinin kırmızı kart görmesi gerekirken oyunda kaldığı ifade edildi.

Futbol değil boks sahası! Aralarına alıp tekmelediler: "Öldür onu öldür" 2

YETKİLİLERE İNCELEME ÇAĞRISI

Rakip takım futbolcularının karşılaşma boyunca küfürlü ve tahrik edici davranışlarda bulunduğunu öne süren Gaziosmanpaşaspor, yetkili kurumlara çağrıda bulundu. Kulüp, maç görüntülerinin ve yaşanan olayların detaylı şekilde incelenmesini istedi.

Şiddetin hiçbir koşulda meşru görülemeyeceğinin altını çizen Gaziosmanpaşaspor, mücadelelerinin temelinde adaletin sağlanması ve sahada verilen emeğin karşılığının alınması olduğunu vurguladı.

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Boks son dakika amatör lig futbol
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