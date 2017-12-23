Ali Poyrazoğlu : 'Türk erkeği kıro, maço ve cahil'

Tiyatro sanatçısı Ali Poyrazoğlu yeni oyunu "Tamamla Bizi Ey Aşk"la ilgili Posta gazetesinden Behzat Uygur’a röportaj verdi. Behzat Uygur'un sorularını yanıtlayan Poyraoğlu, "Her şeyi bildiklerini sanıyorlar, hiçbir şey bilmiyorlar" diye konuştu.

Ali Poyrazoğlu, “Türk erkeklerinin en itici üç özelliği nedir” şeklindeki soruya, "kıro, maço, cahil" diye yanıt verdi.

Zamanında çok ses getiren ‘Çılgınlar Kulübü’nü tekrar oynar mısın abi?



Hayır. Çünkü canımı kaybettim, Bülent Kayabaş öldü. 27 yıl beraber oynadığım Bülent'imi kaybettim. Bülent'in anısına saygımdan dolayı bu oyunu başkasıyla asla oynamam. Zaten şimdi oynansa da tutmaz. Eskiden eşcinsellik merak uyandırıyordu, şimdi kimsenin umurunda değil. O zaman kıyametler kopuyordu, Bülent Ersoy'un sahneye çıkması yasaktı. Ona benzer bir hikaye oynuyorduk. Kadın kılığında şov yapan bir sanatçıyı canlandırıyordum. Ama şimdi Bülent Ersoy Cumhurbaşkanı'nın masasında oturuyor. Değişti Türkiye…

Uzun yıllar Bülent Abi’yle ortaklık içerisindeydiniz. Geçen gün İlyas Salman buna benzer bir ortaklık için demiş ki, "Yavuz Turgul, Şener Şen'in önünü kesiyor." Katılıyor musun buna?



Hiç katılmıyorum. Çok gereksiz. Yavuz Turgul önemli bir yönetmen, Şener Şen de muhteşem bir oyuncu. Çirkin tartışmalar bunlar. Bunlar mesleğimizi onurlandıran iki arkadaşımız. Ortaklıklarının doğru olduğunu düşünüyorum. Cem Yılmaz'ı da aynı oyuncularla film yapıyor diye eleştiriyorlar. Tersine, ben Cem'in doğru yaptığını düşünüyorum. Bizim işler ekip çalışmasıdır. Hariçten gazel okumak yasaktır bu konularda. Herkes işini yapsın. Onların birlikteliğini beğenmeyenler kendileri bir şey yapsın, onların işleri konuşulsun.