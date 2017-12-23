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Ali Poyrazoğlu : 'Türk erkeği kıro, maço ve cahil'

MAGAZİN HABERLERİ | 23.12.2017 22:25 | Son Güncelleme 4 saat önce

Tamamla Bizi Ey Aşk isimli tiyatro oyununda maço bir karakteri canlandıran usta oyuncu Ali Poyrazoğlu, "Türk erkeklerinin en itici 3 özelliğinin kırolukları, maçolukları ve tehlikeli cehaletleri" olduğunu söyledi.

Ali Poyrazoğlu : 'Türk erkeği kıro, maço ve cahil'

Tiyatro sanatçısı Ali Poyrazoğlu yeni oyunu "Tamamla Bizi Ey Aşk"la ilgili Posta gazetesinden Behzat Uygur’a röportaj verdi. Behzat Uygur'un sorularını yanıtlayan Poyraoğlu, "Her şeyi bildiklerini sanıyorlar, hiçbir şey bilmiyorlar" diye konuştu.

Ali Poyrazoğlu, “Türk erkeklerinin en itici üç özelliği nedir” şeklindeki soruya, "kıro, maço, cahil" diye yanıt verdi.

Zamanında çok ses getiren ‘Çılgınlar Kulübü’nü tekrar oynar mısın abi?

Hayır. Çünkü canımı kaybettim, Bülent Kayabaş öldü. 27 yıl beraber oynadığım Bülent'imi kaybettim. Bülent'in anısına saygımdan dolayı bu oyunu başkasıyla asla oynamam. Zaten şimdi oynansa da tutmaz. Eskiden eşcinsellik merak uyandırıyordu, şimdi kimsenin umurunda değil. O zaman kıyametler kopuyordu, Bülent Ersoy'un sahneye çıkması yasaktı. Ona benzer bir hikaye oynuyorduk. Kadın kılığında şov yapan bir sanatçıyı canlandırıyordum. Ama şimdi Bülent Ersoy Cumhurbaşkanı'nın masasında oturuyor. Değişti Türkiye…

Uzun yıllar Bülent Abi’yle ortaklık içerisindeydiniz. Geçen gün İlyas Salman buna benzer bir ortaklık için demiş ki, "Yavuz Turgul, Şener Şen'in önünü kesiyor." Katılıyor musun buna?

Hiç katılmıyorum. Çok gereksiz. Yavuz Turgul önemli bir yönetmen, Şener Şen de muhteşem bir oyuncu. Çirkin tartışmalar bunlar. Bunlar mesleğimizi onurlandıran iki arkadaşımız. Ortaklıklarının doğru olduğunu düşünüyorum. Cem Yılmaz'ı da aynı oyuncularla film yapıyor diye eleştiriyorlar. Tersine, ben Cem'in doğru yaptığını düşünüyorum. Bizim işler ekip çalışmasıdır. Hariçten gazel okumak yasaktır bu konularda. Herkes işini yapsın. Onların birlikteliğini beğenmeyenler kendileri bir şey yapsın, onların işleri konuşulsun.

Türk erkeklerinin en itici üç özelliği nedir sence?

Kırolukları, maçolukları ve tehlikeli cehaletleri. Her şeyi bildiklerini sanıyorlar, hiçbir şey bilmiyorlar. O insanlar çok tehlikeli olur. Bu kadınlar için de geçerli…

Kadın kıro var mı?

Olmaz olur mu dolu… Kıroluk erkeklere has bir şey değil.

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
1- Geniş mezhepli olacaksın 2- Biri yanındaki kadına iltifat edecek ayak üstü flörtleşecek sen kıskanmak yerine gurur duyacaksın 3- Dinciliği bırakacaksın günahlar haramlardan bahsetmeyeceksin 4- Kendi geleneklerini bırakıp her türlü batı adetlerini benimseyecek ve yaşayacaksın 5- Avrupalıdan daha avrupalı, amerikalıdan daha amerikalı olacaksın İşte o zaman yobazlıktan, kroluktan ve maçoluktan kurtulursunuz. Cehalete gelinceee... O hiç önemli değil saydığımız gibi olun zaten kimse size cahil filan da demeyecektir :))
canlı yayında seray severi kucakladığındamı aklına gelmiş.sen kendi rezil hayatını yasa . herneyse senın düzeyine düşmem.
DORUU SÖLEMİŞŞ
Ali bey bir tiyatro oyununda maço karakteri oynuyormuş. Merak ediyorum, becerebiliyor mu bari.
Poyrazoğlu Hoca; rahmetli Aziz Nesin bile, istisna koymuştu. Ama sen tamamını diyorsun ayıp ya.
kesinlikle katılıyorum
kendisiyle bir call center çalışanıyken telefonda görüşmüştüm. nasıl ukala kaba ve kıro oldugunu gösterdi. gelmiş geçmiş en boş tiyatrocu.
gündemden düşen Türk milletine dil uzatıyor...
Demekki en cahili en kirosu en macosu sensin cunku halk sanatcisini ornek alir kendinle ovunebilirsin.
kendi milletine aşşağılayan insan türk milleti gözünde değerini yitirmiş bir mahlukattır...
malesef doğru..
doğru söylemiş. bende öyle düşünüyorum.
Aynen doğru tespit alkışş
civciv çıkacak kuş çıkacak
sen öyle düşün türk erkeğini birde yabancı kadınlara soracaksın en baba adamlar türk erkeği niçin aşağılıyorsun ki sevdi mi adam gibi sever yürekten deli gibi kaba görünsede içinde merhamet fışkırır babacan
sen ne erkeğisin? pardon erkek dedim. bilen biliyor. konuşma fazla
kendi adına konuş
YAHU ALİ POYRAZOĞU..SEN MİLLYETÇİ VATANSEVER VE İNANÇLI BİR İNSANSIN..GÖZÜNÜ SEVEYİM ETME TUTMA..BÖYLE LAFLAR ETME NOLUR..CHP Lİ İNBELERE FIRSAT VERME GARDAŞIM..
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