Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan'ın Cannes tarzı olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

Bu yıl 79'uncu kez kapılarını açan Cannes Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl bağımsız filmlerin öne çıktığı festivale, her yıl olduğu gibi ünlü oyuncular damga vurdu.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yeraltı'nda hayat verdiği Sultan karakteriyle dikkatleri üzerin çeken Sümeyye Aydoğan festivale katılanlar arasındaydı.

Aydoğan, Cannes için straplez yaka kırmızı bir elbise tercih etti. Sade makyajı ve toplu saçlarıyla beğeni toplayan ünlü isim bu haliyle sosyal medyayı ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar Aydoğan'ı çok beğenirken bazı sosyal medya kullanıcıları çok sıradan buldu.