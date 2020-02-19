YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Ali Rıza Çevik Ortaokulu velileri 80 ünite kan bağışladı

Ali Rıza Çevik Ortaokulu velileri 80 ünite kan bağışladı

MANİSA HABERLERİ  | 19.02.2020 16:52 | Son Güncelleme

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde eğitim-öğretim veren Ali Rıza Çevik Ortaokulu’nun velileri, "Manisa Sana Kanım Feda" projesi kapsamında 80 ünite kan bağışında bulundu.Toplumda kan bağışı bilincinin geliştirilmesiyle gönüllü, düzenli ve bilinçli kan bağışçısı kazanımının sağlanması amacıyla Manisa Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Manisa Sana Kanım Feda" projesi kapsamında Ali Rıza Çevik Ortaokulu’nda kan bağış kampanyası düzenlendi.

Ali Rıza Çevik Ortaokulu velileri 80 ünite kan bağışladı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde eğitim-öğretim veren Ali Rıza Çevik Ortaokulu’nun velileri, "Manisa Sana Kanım Feda" projesi kapsamında 80 ünite kan bağışında bulundu.
Toplumda kan bağışı bilincinin geliştirilmesiyle gönüllü, düzenli ve bilinçli kan bağışçısı kazanımının sağlanması amacıyla Manisa Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Manisa Sana Kanım Feda" projesi kapsamında Ali Rıza Çevik Ortaokulu’nda kan bağış kampanyası düzenlendi. Kampanyaya destek veren öğrenci velileri, okul bahçesine getirilen Türk Kızılayı kan bağışı aracına 80 ünite kan bağışında bulundu. Yapılan her kan bağışının çok önemli olduğunu vurgulayan Okul Müdürü Fevzi Yıldız, kendilerine destek olan okul aile birliği üyeleri ve öğrenci velilerine teşekkür etti.
Kan bağışının düzenlenmesine öncülük eden Ali Rıza Çevik Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Elçin Yıldız ise velilerin yanı sıra çevredeki vatandaşların da kampanyaya destek verdiğini belirterek, "Ülkemizde çocukların birlik, yardımlaşma gibi duyguları öğrenerek pekiştirmeleri için bu tarz organizasyonların sıklıkla düzenlenmesi gerek" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kayseri'de bulundu! Neye ait olduğu ortaya çıktıKayseri'de bulundu! Neye ait olduğu ortaya çıktı
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Adilcevaz’da metanfetamin ele geçirildi

Adilcevaz’da metanfetamin ele geçirildi

Dolgu ile üçgen yüze sahip olun

Dolgu ile üçgen yüze sahip olun

Nevşehir’de ilk kez ağız içinden guatr ameliyatı yapıldı

Nevşehir’de ilk kez ağız içinden guatr ameliyatı yapıldı

Manisa Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
06:29
Sabah
07:50
Öğle
13:29
İkindi
16:29
Akşam
18:58
Yatsı
20:15

Manisa Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Çipiller Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Yapa Eczanesi
Merkez
Baran Eczanesi
Turgutlu
Taşçıoğlu Eczanesi
Turgutlu
Hekimoğlu Eczanesi
Akhisar
Nezih Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Palabıyık’ın amcası yaşamını yitirdi

Başkan Palabıyık’ın amcası yaşamını yitirdi

Maçın ardından

Maçın ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.