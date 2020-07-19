Ali Şansalan 2. kez düdük çalacak

Süper Lig hakemi Ali Şansalan, ikinci kez Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor maçında düdük çalacak.

Çanakkale Bölgesi Süper Lig hakemi Ali Şansalan, bugüne kadar 138 maçta düdük çaldı. Bu maçlarda 60 kez ev sahibi ekip, 39 kez deplasman takımı kazanırken 39 maç da berabere bitti. 748 kez sarı kart çıkaran Ali Şansalan 50 kez de kırmızı kartına başvurdu. Ali Şansalan, bu sezon 18 kez Süper Lig’de, 2 kez Türkiye Kupası maçında, 1 kez de TFF 1.Lig maçında düdük çaldı. Bu maçlarda 10 kez ev sahibi takım, 5 kez deplasman takımı kazandı. 6 maç da berabere bitti. Ali Şansalan, bu sezon Başakşehir’in 2 maçını Kayserispor’un ise 4 maçını yönetti.

Ali Şansalan, Medipol Başakşehir’in bugüne kadar 2 maçını yönetti. Bu maçlarda Başakşehir, Kayserispor’u Kayseri’de 4-1 yenerken, sahasında da Alanyaspor’u 2-0 mağlup etti. 32 yaşındaki hakem bugüne kadar Kayserispor’un 6 maçını yönetti. Bu maçlarda sarı kırmızılılar, 2 kez kazanıp 3 kez mağlup olurken 1 kez de berabere kaldı. Ali Şansalan’ın yönettiği maçlarda Kayserispor’un aldığı sonuçlar şöyle:

Kayserispor-Y.Malatyaspor 2-1

Kayserispor-Başakşehir 1-4

Gençlerbirliği-Kayserispor 2-1

Ankaragücü-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Altay 4-1

Karabükspor-Kayserispor 1-0

