Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade'den doğum sonrası ilk poz

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'un final yapmasının ardından eşi Nazlı Kurbanzade ile tatile çıkan Ali Sunal, baba olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde kızı Narin'i kucağına alan Nazlı Sunal, eşi Ali Sunal ile bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ailesine ve takipçilerine teşekkür eden Nazlı Sunal, "Tüm güzel mesajlarınız için teşekkür ederim. Hem biz hem de kızımız çok iyi. Başımız biraz karışık, herkese dönemiyoruz" dedi.

Avukat Nazlı Kurbanzade ile birlikte geçtiğimiz yılın Mart ayında nikah masasına oturan Ali Sunal,



