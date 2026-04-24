Okan Karacan’ın 'zor durumdayım' videosu yeniden gündem oldu! Gerçek bambaşka çıktı

Çılgın Dersane film serisinde hayat verdiği 'Doktor Bilgin' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Okan Karacan, aşırı kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olmuştu.

Geçirdiği değişimle dikkatleri üzerine çeken Okan Karacan, özel hayatıyla da adından söz ettiriyordu. Eşiyle yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu boşanan Karacan, bu sürecin ardından hem fiziksel hem de duygusal olarak zor günler geçirdi.

70 kilo veren ünlü isim “Zayıfladıktan sonra iş bulamaz oldum” diyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Geçmişte yaşadığı ağır travmaların ardından akıl sağlığı için profesyonel destek almak zorunda kaldığını dile Karacan 52 gün boyunca tedavi gördüğünü de açıklamıştı.

Okan Karacan, son olarak sosyal medyada paylaşılan bir video ile gündeme geldi. Gündem olan görüntülere ilişkin açıklama ise annesi Ören Karacan'dan geldi.

Ören Karacan, videonun yeni olmadığını belitti ve görüntülerin, Okan Karacan’ın özel hayatında zorlu bir dönemden geçtiği sırada kaydedildiğini ifade etti. Videonun o dönemde yayınlanmadığını ve yıllar sonra yeniden gündeme gelmesine anlam veremediğini vurguladı. Anne Karacan, “Bu video 4-5 sene önce çekilen bir video. Eşinden ayrıldığı zaman bir takım anlaşmazlıklar oldu. O dönem bu video yayınlanmadı, şimdi niye gündeme geldi, bunu da anlamış değilim.” dedi.

Ören Karacan, Okan’ın şu an hayatının yolunda olduğunu ve yaşadığı sorunları geride bıraktığını belirtti.