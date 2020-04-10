YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Ali Yaşar, Altınordu'da olmaktan mutlu

Ali Yaşar, Altınordu'da olmaktan mutlu

İZMİR HABERLERİ  | 10.04.2020 10:23 | Son Güncelleme

Ali Yaşar, Altınordu'da olmaktan mutlu

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun devre arasında İttifak Holding Konyaspor'dan kiraladığı Ali Yaşar, takımda yer aldığı için mutlu olduğunu bildirdi.

Ali Yaşar, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, geçen yıl da Altınordu'da mücadele ettiğini hatırlattı.

Altınordu'da çok farklı bir ortam bulunduğunu belirten Ali Yaşar, "Sürekli kamp ortamı, takımdaşlık duygusunu artırıyor ve bu da doğrudan sahaya yansıyor. Bu sezon skor olarak sorun yaşasak bile oyun ve takım ruhu açısından her zaman en üst noktada olduk." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde evinde çalıştığını aktaran Ali Yaşar, şunları kaydetti:

"Futbol, ekran başından seyredince çok kolay görünse de kuvvet, sürat, oyun zekası, dayanıklılık ve daha birçok faktörün bir araya geldiği bir spor. Bu nedenle her zaman hazır olmak zorundasınız. Süper Lig'de bu düzey daha da yükseliyor. Süper Lig'de Konyaspor forması giydiğim dört maçta bunu çok iyi gözlemledim. Bu sezon olmasa bile umarım önümüzdeki yıl Altınordu Süper Lig'de yer alır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla' Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla'
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
Anahtar Kelimeler:
Altınordu Futbol TFF 1. Lig

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakam Aslan’dan ‘Polis Haftası’ mesajı

Kaymakam Aslan’dan ‘Polis Haftası’ mesajı

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Lüleburgaz’da üretilen maskeler sağlıkçılara teslim edildi

Lüleburgaz’da üretilen maskeler sağlıkçılara teslim edildi

Sivas Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı

Sivas Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
05:10
Sabah
06:36
Öğle
13:18
İkindi
16:56
Akşam
19:50
Yatsı
21:10

İzmir Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Bahar Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Baltacı Eczanesi
Balcova
Yalçınkaya Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Eskişehir Eczanesi
Bayrakli
Yeni Tuna Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

İzmir otogarında virüse karşı yolcu denetimi

İzmir otogarında virüse karşı yolcu denetimi

İzmir’de korona zirvesi

İzmir’de korona zirvesi

Başkan Gümrükçü, üniversite öğrencileriyle buluştu

Başkan Gümrükçü, üniversite öğrencileriyle buluştu

Özgür Yıldırım: "Öğretmenlere değer vermeyen hiç bir toplumun geleceği yoktur"

Özgür Yıldırım: "Öğretmenlere değer vermeyen hiç bir toplumun geleceği yoktur"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.