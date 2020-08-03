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Aliağa Belediye Meclisi toplanıyor

İZMİR HABERLERİ  | 03.08.2020 15:09 | Son Güncelleme

Aliağa Belediye Meclisinin ağustos ayı olağan toplantısı, 4 Ağustos Salı günü saat 18.00’de yapılacak.Aliağa Belediye Meclisi, gündemindeki konuları görüşmek üzere 4 Ağustos Salı günü saat 18.00’de toplanacak.

Aliağa Belediye Meclisinin ağustos ayı olağan toplantısı, 4 Ağustos Salı günü saat 18.00’de yapılacak.
Aliağa Belediye Meclisi, gündemindeki konuları görüşmek üzere 4 Ağustos Salı günü saat 18.00’de toplanacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında toplanacak olan belediye meclisinde, başkanlıktan gelen önergeler, komisyonlardan gelen raporlar, başkan ve meclis üyelerince verilecek önergeler görüşülecek. Gündemin ardından toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretleri oylanacak. Dilek ve temenniler maddesinin ardından toplantı bir sonraki meclis toplantı gününün belirlenmesi ile sona erecek

Web TV canlı yayınlayacak
Aliağa Belediye Meclisi toplantısı, Aliağa Belediyesi kurumsal internet sitesi www.aliaga.bel.tr üzerinden ve Aliağa Belediyesi Web TV’nin www.youtube.com/aliagatv adresinden canlı olarak yayınlanacak. Aliağa Belediyesi Web TV yayını, saat 17.00’den itibaren başlayacak.

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