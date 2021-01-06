Aliağa Belediyesi kiracılarına indirim müjdesi

Aliağa Belediyesi Ocak ayı olağan meclisinde, belediye taşınmazlarında kiracı olarak bulunan işletmelere yüzde 50 kira indirimi, pazarcı esnafından da 1 yıl boyunca işgaliye ücreti alınmaması kararı oy birliği ile kabul edildi.

Aliağa Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Serkan Acar’ın yeni yıla dair iyi dilekleri ile başladı. Denetim Komisyonuna üye seçimi yapıldı. Yapılan gizli oylamada İsmail Meşe, Burhan Kızıl, Gülten Taşbaş, Savaş Dağdeviren ve Sami Toydemir denetim komisyonuna seçildi. Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü kaydedilmesi ile canlı yayınlanması konusu oy birliği ile kabul edildi.

Esnafa iyi haber

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının genelgesi gereği Belediye ait taşınmazlarda kiracı olarak faaliyet gösteren işletmecilerden; faaliyeti durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin Aralık 2020-Mayıs 2021 tarihleri arasında, faaliyeti durdurulduğu süreler göz önüne alınarak kira bedellerinin tahsil edilmemesi ve bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması, faaliyetlerinde azalma olan işletmelerin Aralık 2020 - Mayıs 2021 tarihleri arasında faaliyetleri etkilendiği süreler göz önüne alınarak kira bedellerinde yüzde 50 indirim yapılması, Yeni Mahalle Çarşamba Pazarı, Atatürk Mahallesi Kapalı Pazarı, Helvacı Kapalı Pazarı ve Yeni Şakran Mahallesi pazarında faaliyet gösteren pazarcı esnafının geçmiş yıllardan kalan işgaliye borçlarının 2021 yılı Haziran ayına kadar ertelenmesi, pazarcı esnafından 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında 1 yıl boyunca işgaliye bedelinin alınmaması hususlarını içeren madde oy birliği ile kabul edildi.

Belediyeye ait zeytinlik vasfı taşınmazların 10 yıl süreyle kiralanması ile ilçe sınırları içerisinde 1999 yılı öncesi binaların envanterlerinin oluşturulmasına ilişkin komisyon raporları komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edildi.

İlçe belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak kazılarda verilecek olan izin veya ruhsatlardan alınacak bedellere ilişkin belirlenen tarife oy birliği ile kabul edildi.

Bir sonraki meclisin 2 Şubat 2021 salı günü saat 18.00’de gerçekleştirilmesi kararı alındı.



