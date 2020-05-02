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Aliağa Belediyesi, liseler arası ses yarışması düzenliyor

İZMİR HABERLERİ  | 02.05.2020 16:52 | Son Güncelleme

Aliağa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlere özel liseler arası ‘Şarkını Söyle’ ses yarışması düzenleyeceğini duyurdu.Eğitimlerine evlerinden devam eden ve dışarı çıkmaları genelge gereği kısıtlı olan öğrencilerin sosyal hayattan kopmamaları adına e-posta üzerinden sanatsal etkinlikler organize eden Aliağa Belediyesi, bu kez düzenlediği yarışma ile lise öğrencilerini şarkı söylemeye davet ediyor.Yarışmaya katılarak hünerlerini sergilemek isteyen öğrencilerin, performanslarını videoya çekerek son başvuru tarihi olan 11 Mayıs 2020’ye kadar sarkinisoyle@aliaga.bel.tr adresine mail olarak gönderebilecek.

Aliağa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlere özel liseler arası ‘Şarkını Söyle’ ses yarışması düzenleyeceğini duyurdu.
Eğitimlerine evlerinden devam eden ve dışarı çıkmaları genelge gereği kısıtlı olan öğrencilerin sosyal hayattan kopmamaları adına e-posta üzerinden sanatsal etkinlikler organize eden Aliağa Belediyesi, bu kez düzenlediği yarışma ile lise öğrencilerini şarkı söylemeye davet ediyor.
Yarışmaya katılarak hünerlerini sergilemek isteyen öğrencilerin, performanslarını videoya çekerek son başvuru tarihi olan 11 Mayıs 2020’ye kadar sarkinisoyle@aliaga.bel.tr adresine mail olarak gönderebilecek. Yarışmaya katılım onayı ve eserin kabulü ile ilgili bilgilendirme öğrencilere mail olarak gönderilecek. Yarışmaya Aliağa’daki liselerde öğrenim gören öğrencilerin yanı sıra ailesiyle Aliağa’da ikamet edip, Aliağa dışındaki bir lisede öğrenim gören öğrenciler de katılabilecek. Öte yandan, yarışma ile ilgili detaylı bilginin 0554 533 86 31 no’lu telefon numarasından bilgi alınabileceği ifade edildi.

İlk üçe girenlere ödül verilecek
Katılımcıların, evde karaoke altyapı üzerine ya da kendi enstrümanlarıyla eşlik ederek ses ve görüntü kayıtlarını yapabileceği, görüntülerin yatay olması şartıyla; cep telefonu, kamera, tablet ya da bilgisayar kamerasıyla çekim yapılabileceği aktarıldı. Yarışma sonunda birinci olan öğrenciye dizüstü bilgisayar, ikinciye ipod, üçüncüye ise taşınır hoparlör takdim edileceği belirtildi.

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