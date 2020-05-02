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Aliağa Belediyesi mama dağıtımlarını sürdürüyor

İZMİR HABERLERİ  | 02.05.2020 17:52 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma kısıtlamalarında vatandaşlarının mağduriyet yaşamaması için tüm önlem ve tedbirlerini üst seviyede tutan Aliağa Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı.Aliağa Belediyesi, sokakta yiyecek bulmakta zorlanan merkez ve dış mahallelerdeki tüm sokak hayvanlarının yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için mama dağıtımlarına devam ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlamalarında vatandaşlarının mağduriyet yaşamaması için tüm önlem ve tedbirlerini üst seviyede tutan Aliağa Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı.
Aliağa Belediyesi, sokakta yiyecek bulmakta zorlanan merkez ve dış mahallelerdeki tüm sokak hayvanlarının yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için mama dağıtımlarına devam ediyor. Veterinerlik birimi tarafından gerçekleştirilen mama dağıtımları hafta boyunca kent genelinde periyodik olarak da sürdürülüyor.
Vatandaşlar ayrıca, sokak hayvanları ile ilgili yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta Hilal Masa ALO 153 hattını arayarak ya da 0530 277 22 22 numaralı WhatsApp çözüm hattına mesaj göndererek yardım talebinde bulunabiliyor.

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