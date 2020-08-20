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Aliağa Belediyesi park ve okul bahçelerinin bakımını yapıyor

İZMİR HABERLERİ  | 20.08.2020 18:44 | Son Güncelleme

Aliağa Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha yeşil daha yaşanabilir bir Aliağa için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Aliağa Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki parkların ve okul bahçelerinin bakım ve onarımı yapılıyor.

Aliağa Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha yeşil daha yaşanabilir bir Aliağa için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Aliağa Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki parkların ve okul bahçelerinin bakım ve onarımı yapılıyor. Daha yeşil daha yaşanabilir bir Aliağa için faaliyetlerini sürdüren ekipler, kentteki parklarda budama ve çim biçme işlemlerini gerçekleştiriyor. Aliağa Belediyesi, bitki gruplarının ömrünü uzatmak, ağaçlara daha estetik bir görünüm kazandırmak için Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren okulların bahçelerinde ağaç budama ve çeşitli bahçe düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan okullarda yürütülen çalışmalarla, mevcut ağaçların kurumuş, kırılmış ve hastalıklı dallarında iyileştirme yapılıyor. Ekipler, kentin muhtelif park ve yeşil alanları ile yaşam alanlarında da kent estetiğini bozan, kirlilik arz eden zararlı otları biçiyor. Uzayan çimlerin bakımlarını yapıyor, çevre güzelliğini olumsuz etkileyen görüntüleri ortadan kaldırıyor.

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