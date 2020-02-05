YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Aliağa Belediyesi şubat ayı olağan meclisi toplandı

Aliağa Belediyesi şubat ayı olağan meclisi toplandı

İZMİR HABERLERİ  | 05.02.2020 09:36 | Son Güncelleme

Aliağa Belediyesi şubat ayı olağan meclisi, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde toplandı.

Aliağa Belediyesi şubat ayı olağan meclisi, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde toplandı. Meclis salonunda yapılan toplantının gündeminde başkanlıktan gelen önergeler, komisyondan gelen raporlar ve gündem dışı önergeler yer alırken 20 madde meclis üyelerince tek tek oylandı.
Şubat ayı olağan meclis toplantısı 7 Ocak tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanmasıyla başladı. Ardından başkanlıktan gelen önergelerin oylanmasına geçildi. Başkanlıktan gelen önergeler kapsamında 1-5 ve 10’uncu maddeler oy birliği ile İmar Komisyonuna, 13’üncü madde ise Çevre Sağlık ve Esnaf Komisyonuna havale edildi. 6-7 ve 8’inci maddeler Plan Bütçe Komisyonuna gönderildi. 3- 4-9-11 ve 12’inci maddeler oy birliği ile kabul edilirken 2’nci madde oy çokluğu ile kabul edildi. Aliağa Belediyesinde en çok memur üyeye sahip olan Türk Yerel Hizmet Sendikası ile toplu iş sözleşmesini imzalamak üzere, belediye başkanına yetki verilmesini içeren 2’nci madde oy çokluğu ile kabul edildi. Belediye envanterinde kayıtlı olan 2009 model minibüsün Bilecik Yeni Pazar Belediyesine, 1999 model otobüsün Giresun Duroğlu Belediyesine, 2007 model otomobilin ise Yozgat Oluközü Belediyesine hibe edilmesini içeren 6-7 ve 8’inci maddeler oy birliği ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi. Aliağaspor FK’nın maçlarına ev sahipliği yapan Aliağa Şehir Stadının isim değişikliğini içeren 11’inci madde oy birliği ile kabul edildi. Yapılan oylama ile Aliağa Şehir Stadının ismi ‘Aliağa Atatürk Stadyumu’ olarak değiştirildi. Komisyondan gelen raporlarda; 1-2-4 ve 5’inci maddeler komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilirken 3’üncü madde oy çokluğu ile gündemde bırakıldı.
Gündem dışı önergeler
Meclis üyelerince verilen gündem dışı önergelerle; Deprem ve Afet Komisyonu ile Kentsel Dönüşüm Komisyonunun kurulmasına karar verildi. Komisyonlarda İsmail Menderes, İsmail Meşe, Mehmet Çelik, Musa Özcan ve Savaş Dağdeviren bir yıl süreyle görev yapacak. Aliağa Belediyesi şubat ayı olağan meclisi bir sonraki meclis oturumunun 3 Mart Salı günü saat 18.00’de gerçekleştirilmesine karar verilmesiyle son buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Muğla muhtarlarından Elazığ için yardım kampanyası

Muğla muhtarlarından Elazığ için yardım kampanyası

Van’da trafik kazası: 2 yaralı

Van’da trafik kazası: 2 yaralı

Gaziantep’te internet kafe ve oyun salonlarına denetim

Gaziantep’te internet kafe ve oyun salonlarına denetim

Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

İzmir Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
06:44
Sabah
08:07
Öğle
13:30
İkindi
16:19
Akşam
18:44
Yatsı
20:02

İzmir Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Cansu Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Eyüp Sabri Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Beyza Eczanesi
Bayrakli
Hülya Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karaburun sokakları nergis koktu

Karaburun sokakları nergis koktu

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

İzmir 7’den 77’ye Nöbette

İzmir 7’den 77’ye Nöbette

6 ilde dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi

6 ilde dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi

İzmir'de silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'de silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.