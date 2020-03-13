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Aliağa Belediyesi vatandaşlarını bilgilendiriyor

İZMİR HABERLERİ  | 13.03.2020 16:51 | Son Güncelleme

Yurt genelinde halk sağlığını tehdit eden yeni tip koronavirüs salgınına (Kovid-19) karşı tüm olanaklarını seferber eden Aliağa Belediyesi, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler konusunda da vatandaşlarını bilgilendiriyor.Aliağa Belediyesi, vatandaşların sıklıkla kullandıkları okul, cami, pazar yerleri, ulaşım araçları gibi toplu yaşam alanlarını dezenfekte ederken bir yandan da dağıttığı broşürlerle vatandaşlarını virüse karşı bilgilendiriyor.

Yurt genelinde halk sağlığını tehdit eden yeni tip koronavirüs salgınına (Kovid-19) karşı tüm olanaklarını seferber eden Aliağa Belediyesi, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler konusunda da vatandaşlarını bilgilendiriyor.
Aliağa Belediyesi, vatandaşların sıklıkla kullandıkları okul, cami, pazar yerleri, ulaşım araçları gibi toplu yaşam alanlarını dezenfekte ederken bir yandan da dağıttığı broşürlerle vatandaşlarını virüse karşı bilgilendiriyor. Koronavirüsün belirtileri ile alınması gereken tedbirlerin detaylıca anlatıldığı bilgilendirme afişleri zabıta ekiplerince esnaflara, broşürler ise Milletin Ekibi tarafından vatandaşlara dağıtılıyor. Aynı zamanda belediye sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarla da vatandaşların hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

Kültürel ve sportif faaliyetler mart sonuna kadar ertelendi
Aliağa Belediyesi, yapılan dezenfekte çalışmalarının yanı sıra büyükten küçüğe binlerce insanın toplu olarak yararlandığı kursları da koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal etme kararı aldı. Alınan karara göre; kurslar, eğitim faaliyetleri, kültürel ve sportif etkinlikler, Nadir Nadi Kütüphanesi, Aliağa Gençlik Merkezindeki fitness, havuz ve diğer aktivite alanları, Rehabilitasyon Merkezi, Satranç Kulübü, Kış Spor Okulları, konser ve benzeri tüm toplantı etkinlikleri mart ayı sonuna kadar iptal edildi.

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