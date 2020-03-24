YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Aliağa Belediyesinden çocuklara özel eğitici video

Aliağa Belediyesinden çocuklara özel eğitici video

İZMİR HABERLERİ  | 24.03.2020 15:20 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınına karşı vatandaşlarını her mecrada bilgilendirmeye devam eden Aliağa Belediyesi, bu süreçte evlerinde kalan çocukları da unutmadı.Aliağa Belediyesi, salgın dolayısıyla eğitim kurumlarının tedbir amaçlı kapatılmasıyla zamanlarını evde geçirmek zorunda olan çocuklar için ASEV Çocuk Tiyatrosu Eğitmeni Evrim Yaşar ile birlikte özel bir video hazırladı.

Aliağa Belediyesinden çocuklara özel eğitici video

Korona virüs salgınına karşı vatandaşlarını her mecrada bilgilendirmeye devam eden Aliağa Belediyesi, bu süreçte evlerinde kalan çocukları da unutmadı.
Aliağa Belediyesi, salgın dolayısıyla eğitim kurumlarının tedbir amaçlı kapatılmasıyla zamanlarını evde geçirmek zorunda olan çocuklar için ASEV Çocuk Tiyatrosu Eğitmeni Evrim Yaşar ile birlikte özel bir video hazırladı. Videoda çocuklara virüslere karşı nasıl korunabileceklerini anlatan Evrim Yaşar, örnek aktivitelerle de evde nasıl eğlenceli vakit geçirebileceklerini gösterdi. Kişisel hijyenin öneminin vurgulandığı videoda evde sıkılan çocuklara bu süreçte evlerin daha güvenli olduğu eğlenceli bir dille anlatıldı. Hazırlanan video daha çok çocuğa ve aileye ulaşması için Aliağa Belediyesine ait sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Aliağa Belediyesinden çocuklara özel eğitici video

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

Erzincan Milletvekili Karaman’ın acı günü

Erzincan Milletvekili Karaman’ın acı günü

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi’nden yardım eli

Yaşlılara alışveriş desteği sınırları aştı

Yaşlılara alışveriş desteği sınırları aştı

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

İzmir Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
05:40
Sabah
07:02
Öğle
13:23
İkindi
16:51
Akşam
19:34
Yatsı
20:51

İzmir Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Esra Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Sakarya Eczanesi
Balcova
Spil Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Arda Işık Eczanesi
Bayrakli
İlkege Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Biyodizel sektöründen kararlılık mesajı

Biyodizel sektöründen kararlılık mesajı

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Çeşme Belediye Başkanı Oran’dan bayrak çağrısı

Çeşme Belediye Başkanı Oran’dan bayrak çağrısı

İzmir’den göçmenlerin Yunanistan’a gidişi yoğunlaştı

İzmir’den göçmenlerin Yunanistan’a gidişi yoğunlaştı

Minibüsün Çarptığı İki Genç Kız Metrelerce İleriye Fırladı

Minibüsün Çarptığı İki Genç Kız Metrelerce İleriye Fırladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.