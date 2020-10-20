YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Aliağa Belediyesinden kırmızı palmiye böceğine karşı etkin mücadele

Aliağa Belediyesinden kırmızı palmiye böceğine karşı etkin mücadele

İZMİR HABERLERİ  | 20.10.2020 16:53 | Son Güncelleme

Aliağa Belediyesi, kırmızı palmiye böceği istilasına karşı etkin mücadele ediyor.

Aliağa Belediyesi, kırmızı palmiye böceği istilasına karşı etkin mücadele ediyor. Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Yeni Şakran Sahili, Uğur Mumcu Parkı ve kentin muhtelif yerlerinde bulunan tüm palmiye ağaçlarının periyodik bakımları gerçekleştiriliyor.
Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kent genelinde bazı palmiyelerde görülen kırmızı palmiye böceğinin tüm palmiyelere yayılmasını önlemek ve diğer palmiyeleri koruma altına almak amacıyla ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Uğur Mumcu Parkı’ndaki palmiye ağaçları ilaçlanarak koruma altına alınıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kırmızı böcek tehdidine karşı etkili ilacı bitkinin öz sıvısına enjekte ederek palmiye ağaçlarını ilaçlıyor. Ağaç gövdesine açılan 10 santimetrelik oluklardan, ilaç ağacın içerisine enjekte ediliyor. Ardından açılan oluklar, aşı macunu ile kapatılıyor. Son aşamada ise ağacın tamamında yüzeysel bir ilaçlama yapılarak koruma altına alınıyor. Bu yöntem sayesinde palmiyelerin gövdesine girerek ağaçların çürümesine neden olan kırmızı palmiye böceğinin itlaf edilmesi ve verdiği zararın durdurulması sağlanıyor.

Hasta olan ağaçlar işaretleniyor
Fenix ve palmiye ağaçlarının bakımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Bilal Özdemir, “Aliağa’mızda yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda hasta olan fenix ve palmiye ağaçlarımızı kırmızı boya ile işaretledik. Amacımız hasta olan ağaçları biran önce tedavi ederek hastalığın diğer ağaçlara geçişini engellemek. Hastalığımızın sebebi palmiye kırmızı böceği. Palmiye kırmızı böceğinin ergin olanları ağaçların yeşil yapraklarını yiyerek zarar veriyor. Larvaları ise ağacın içinde beslenerek fenix ve palmiyelerin içinin çürümesine ve devrilmesine neden oluyor. Bu durum hem sağlıklı ağaçları kaybetmemize hem de aşırı rüzgârlı havalarda devrilerek vatandaşlarımıza ve çevreye zarar verme ihtimalini ortaya çıkarıyor” dedi.

Erken tedavi kurtarıyor
İşaretlenen ağaçların tedavi çalışmalarının devam ettiğini belirten Özdemir, “Tedavilerimizde tarım bakanlığı ruhsatı olan ilaçları kullanıyoruz. Erken tedaviye başlanırsa ağacı kurtarma ihtimalimiz çok yüksek. Tepe kuruması gerçekleşen palmiyeleri kurtarmak ise maalesef pek mümkün olmuyor. Tepe kuruması gerçekleşen ve tedavisi mümkün olmayan ağaçları kökünden keserek yerine yeni ağaçlar dikiyoruz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor 3 puanla tanıştı
Denizlispor 3 puanla tanıştı
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
Can salında ölümü beklerken Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Can salında ölümü beklerken Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Husumetlisi tarafından bacağından yaralandı
Husumetlisi tarafından bacağından yaralandı

İzmir Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
05:57
Sabah
07:18
Öğle
13:01
İkindi
16:04
Akşam
18:34
Yatsı
19:50

İzmir Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Salı

Edikli Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
Feyza Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Nuray Eczanesi
Bayrakli
Yelken Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İZTO’dan “Buradayım Öğretmenim” kampanyası ile öğrencilere tablet desteği
İZTO’dan “Buradayım Öğretmenim” kampanyası ile öğrencilere tablet desteği
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
65 yaş ve üzerindeki bireylere “sarı nokta” uyarısı
65 yaş ve üzerindeki bireylere “sarı nokta” uyarısı
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.