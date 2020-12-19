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Aliağa Belediyesinden pazarcı esnafına 21 Aralık hatırlatması

İZMİR HABERLERİ  | 19.12.2020 13:14 | Son Güncelleme

Aliağa Belediyesi, ilçede tezgah açan pazarcı esnafını bilgilendirmek amacıyla, tezgah tahsis sözleşmeleri hakkında açıklamada bulundu.Aliağa’da halihazırda tezgah açan pazarcı esnafının tezgâh tahsis sözleşmeleri 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle son buluyor.

Aliağa Belediyesinden pazarcı esnafına 21 Aralık hatırlatması

Aliağa Belediyesi, ilçede tezgah açan pazarcı esnafını bilgilendirmek amacıyla, tezgah tahsis sözleşmeleri hakkında açıklamada bulundu.
Aliağa’da halihazırda tezgah açan pazarcı esnafının tezgâh tahsis sözleşmeleri 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle son buluyor. Aliağa’da bulunan Cumartesi Kapalı Pazar Yeri, Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri, Yeni Şakran ve Helvacı kapalı pazar yerlerinde 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren tezgah açmak isteyen pazarcı esnafına, tezgah tahsis bedellerini ödemeleri için 21 Aralık 2020 tarihine kadar süre verildi. Verilen süre Ekim ayında Aliağa’daki tüm pazarcı esnafına duyurulmuştu.
Aliağa Belediyesi, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına pazarcı esnafına gerek yazılı gerekse sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla bilgilendirmelerde bulundu. Yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
Pazarcı Esnafımızın geçmiş yıllardan kalan yaklaşık 2 milyon TL tutarındaki işgaliye borcunun ödemesi belediyemiz tarafından Ekim ayında 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar 9 ay süreyle ertelenmiş ve bu kararımız pazarcı esnafı ile paylaşılmıştır. Belediyemiz tarafından önümüzdeki yıl 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 1 yıl boyunca işgaliye bedeli alınmayacağı Ekim ayında Pazarcı Esnafımıza duyurulmuştur. Bilindiği gibi pazaryerlerimizde tezgâh açan Pazarcı Esnafının Tezgâh Tahsis Sözleşmeleri 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecektir. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren pazaryerlerimizde Tezgâh Tahsis Başvurusu için mevcut pazarcı esnafımıza öncelik verilmiştir. Bu kararımız da Ekim ayında Pazarcı Esnafımıza duyurulmuştur. Mevcut pazarcı esnafımızın başvuruları toplanmış olup, tezgâh tahsis bedeli için son ödeme tarihi 21 Aralık 2020’dir. 21 Aralık 2020 tarihi itibariyle tezgâh tahsis bedellerini ödemeyen pazarcıların başvuruları işleme alınmayacaktır. Tahsis Başvurusu yapılmayan tezgâhlar ve Başvurusu yapılıp 21 Aralık 2020 tarihine kadar tahsis ödemesi yapılmayan tezgâhlar için 21-27 Aralık 2020 tarihleri arasında Yeni başvurular alınacaktır. 21-27 Aralık 2020 tarihleri arasındaki yeni başvuru döneminde 21 Aralık 2020 tarihine kadar tahsis ücreti ödemeyen pazarcıların yeni başvuru talepleri kabul edilmeyecektir. 21-27 Aralık 2020 tarihleri arasındaki yeni başvuru döneminde Aliağa ve köylerimizde ikamet eden üretici vatandaşlarımızın ve esnafımızın başvuruları öncelikle değerlendirilecektir.
Yapılan bilgilendirmede Köylü Pazarında tezgâh açan vatandaşların yer tahsis haklarının her koşulda korunacağı da belirtildi.

Aliağa Belediyesinden pazarcı esnafına 21 Aralık hatırlatması

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