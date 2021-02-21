Aliağa Belediyesinden tarımsal kalkınmaya destek

Doğal ve yöresel ürünlerin yaygınlaştırılmasının yanı sıra tarım, turizm ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiren Aliağa Belediyesi, “Tarımsal Kalkınma ve Üreticiye Destek Projesi” kapsamında “Üretimde Bereket, Üreticimize Destek” adıyla kırsal mahallelerde zeytin fidanı dağıtımına başladı. Aliağa Belediyesi tarafından kırsaldaki üreticinin desteklenmesi, yetiştirilen ürünlerin ekonomiye kazandırılması amacıyla başlatılan projede, fidan destekleri kapsamında zeytin fidanı dağıtımlarına Çıtak ve Çaltılıdere Mahallelerinden başlandı. Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün gerçekleştirdiği dağıtımlarda 25’er adet fidan Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kaydı olan üreticilere teslim edildi. Dağıtılan fidanların 5 bin adeti geçmesi beklenirken ilk dağıtımların ardından ÇKS dışında olup da zeytin üreticiliği yapmak isteyen köylerdeki tüm vatandaşlar projeye dâhil edilecek. Dağıtımlar hafta boyunca tüm kırsal mahallelerde sürecek. “Üretimde Bereket, Üreticimize Destek” adıyla başlatılan “Tarımsal Kalkınma ve Üreticiye Destek Projesi”, zeytin fidanlarının dağıtımının ardından tarım ve hayvancılık kapsamında çeşitli alanlarda devam ettirilecek.

Üreticiler memnun

Zeytin dağıtımı programına yoğun ilgi gösteren üreticiler verilen destekten ötürü memnuniyetlerini dile getirdi. Üreticiye verilen desteğin çok değerli olduğunu ifade eden üreticiler, desteklerinden dolayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a teşekkür etti.

“Dağıtımların devamını bekliyoruz”

Yapılan desteklemelerin hem köy ekonomisini hem de köylünün refahını olumlu etkileyeceğini belirten Çıtak Muhtarı Üstün Güleç, “Yöremizde üretim yapmak için arazimiz de suyumuz da var. Dağıtımların devamını bekliyoruz. Tarımsal kalkınma kapsamında üreticiye verdiği destekten dolayı Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Tarım çiftçi için en önemli geçim kaynağı”

Çiftçinin geçim kaynağının tarım olduğunu ifade eden Çaltılıdere Muhtarı Şenol Yoldaş, “Çiftçilerimize yapılan zeytin fidanı desteğinden çok memnunuz. Tarım çiftçi için en önemli geçim kaynağı. Bu nedenle desteklemelerin devam edeceğini umuyoruz. Çiftçimizi destekleyen Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a mahallem adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.