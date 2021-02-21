YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Aliağa Belediyesinden tarımsal kalkınmaya destek

Aliağa Belediyesinden tarımsal kalkınmaya destek

21.02.2021 11:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal ve yöresel ürünlerin yaygınlaştırılmasının yanı sıra tarım, turizm ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiren Aliağa Belediyesi, “Tarımsal Kalkınma ve Üreticiye Destek Projesi” kapsamında “Üretimde Bereket, Üreticimize Destek” adıyla kırsal mahallelerde zeytin fidanı dağıtımına başladı.Aliağa Belediyesi tarafından kırsaldaki üreticinin desteklenmesi, yetiştirilen ürünlerin ekonomiye kazandırılması amacıyla başlatılan projede, fidan destekleri kapsamında zeytin fidanı dağıtımlarına Çıtak ve Çaltılıdere Mahallelerinden başlandı.

Doğal ve yöresel ürünlerin yaygınlaştırılmasının yanı sıra tarım, turizm ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiren Aliağa Belediyesi, “Tarımsal Kalkınma ve Üreticiye Destek Projesi” kapsamında “Üretimde Bereket, Üreticimize Destek” adıyla kırsal mahallelerde zeytin fidanı dağıtımına başladı.
Aliağa Belediyesi tarafından kırsaldaki üreticinin desteklenmesi, yetiştirilen ürünlerin ekonomiye kazandırılması amacıyla başlatılan projede, fidan destekleri kapsamında zeytin fidanı dağıtımlarına Çıtak ve Çaltılıdere Mahallelerinden başlandı. Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün gerçekleştirdiği dağıtımlarda 25’er adet fidan Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kaydı olan üreticilere teslim edildi. Dağıtılan fidanların 5 bin adeti geçmesi beklenirken ilk dağıtımların ardından ÇKS dışında olup da zeytin üreticiliği yapmak isteyen köylerdeki tüm vatandaşlar projeye dâhil edilecek. Dağıtımlar hafta boyunca tüm kırsal mahallelerde sürecek. “Üretimde Bereket, Üreticimize Destek” adıyla başlatılan “Tarımsal Kalkınma ve Üreticiye Destek Projesi”, zeytin fidanlarının dağıtımının ardından tarım ve hayvancılık kapsamında çeşitli alanlarda devam ettirilecek.

Üreticiler memnun
Zeytin dağıtımı programına yoğun ilgi gösteren üreticiler verilen destekten ötürü memnuniyetlerini dile getirdi. Üreticiye verilen desteğin çok değerli olduğunu ifade eden üreticiler, desteklerinden dolayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a teşekkür etti.

“Dağıtımların devamını bekliyoruz”
Yapılan desteklemelerin hem köy ekonomisini hem de köylünün refahını olumlu etkileyeceğini belirten Çıtak Muhtarı Üstün Güleç, “Yöremizde üretim yapmak için arazimiz de suyumuz da var. Dağıtımların devamını bekliyoruz. Tarımsal kalkınma kapsamında üreticiye verdiği destekten dolayı Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Tarım çiftçi için en önemli geçim kaynağı”
Çiftçinin geçim kaynağının tarım olduğunu ifade eden Çaltılıdere Muhtarı Şenol Yoldaş, “Çiftçilerimize yapılan zeytin fidanı desteğinden çok memnunuz. Tarım çiftçi için en önemli geçim kaynağı. Bu nedenle desteklemelerin devam edeceğini umuyoruz. Çiftçimizi destekleyen Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a mahallem adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Pandemi sürecinde tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu gördük”
Aliağa’nın önemli bir tarım potansiyeline sahip olduğu bilgisini veren Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Adil Çağlar ise şunları söyledi: “Aliağa 110 bin dekarın üzerinde tarım ve 50 bin dönümün üzerinde mera alanı ile önemli bir tarımsal potansiyel taşıyor. Yaşadığımız pandemi sürecinde tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu gördük. Aliağa Belediyesi olarak tarımsal üretimin desteklenmesi konusunda çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Tarımsal Kalkınma ve Üreticiye Destek Projesi kapsamda kırsal mahallelerimizde zeytin fidanı dağıtarak üreticilerimizi teşvik etmeye çalışıyoruz. Dağıtımlara Çıtak ve Çaltılıdere Mahalleleri ile başladık. Hafta içinde diğer kırsal mahallelerimizde de dağıtımlara devam edeceğiz. Tarımsal projelerimizde bize destek veren ve yanımızda olan Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ve Aliağa Ziraat Odasına teşekkür ediyoruz.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

İzmir Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
06:26
Sabah
07:48
Öğle
13:30
İkindi
16:33
Akşam
19:02
Yatsı
20:19

İzmir Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

Martım Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Akyürek Eczanesi
Balcova
Spil Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Arda Işık Eczanesi
Bayrakli
Hülya Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Eğitime tablet desteği

Eğitime tablet desteği

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Diğer Haberler

Kemeraltı’ndaki tarihi çeşmeler restore edilecek

Kemeraltı’ndaki tarihi çeşmeler restore edilecek

Rüzgarın cambazları ekmeklerini metrelerce yüksekte kazanıyor

Rüzgarın cambazları ekmeklerini metrelerce yüksekte kazanıyor

Rüzgarın cambazları ekmeklerini metrelerce yüksekte kazanıyor

Rüzgarın cambazları ekmeklerini metrelerce yüksekte kazanıyor

BAYSEM’de yüz yüze eğitim yeniden başlıyor

BAYSEM’de yüz yüze eğitim yeniden başlıyor

İzmir'de arama yapılan takside 2 bin 224 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'de arama yapılan takside 2 bin 224 uyuşturucu hap ele geçirildi

Altınordu-Adanaspor maçının ardından

Altınordu-Adanaspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.