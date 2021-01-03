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Aliağa Belediyesinden yapılandırmada online hizmet

İZMİR HABERLERİ  | 03.01.2021 12:46 | Son Güncelleme

İzmir’de Aliağa Belediyesi, 31 Ocak 2021’e kadar uzatılan borç yapılandırma başvuruları için online hizmet veriyor.Kasım ayında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 7256 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun’ hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı.

Aliağa Belediyesinden yapılandırmada online hizmet

İzmir’de Aliağa Belediyesi, 31 Ocak 2021’e kadar uzatılan borç yapılandırma başvuruları için online hizmet veriyor.
Kasım ayında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 7256 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun’ hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı. Buna göre vatandaşlar, yapılandırma başvurularını son gün olan 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapabilecek. Borçlarını taksitle ödemek isteyenler 6, 9, 12 ya da 18 taksiti tercih edebilecek.
Yapılandırma kapsamında; gelir, kurumlar KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileri, ceza ve gecikme faizleri, prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borcu, kamunun kira alacakları, TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kredileri kapsam dahilinde yer alıyor.
Vatandaşlar yapılandırma işlemleri için interaktif Vergi Dairesi ya da E-Devlet’e giriş yapıp ‘Yapılandırma İşlemleri’ kısmından borçlarının tamamını yapılandırabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla da başvurabiliyor.

Aliağa Belediyesinden yapılandırmada online hizmet
Aliağa Belediyesine günü geçmiş vergi borçları bulunan vatandaşlar; emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerini merkez, Yeni Şakran ve Helvacı Hizmet Binalarına bizzat giderek ya da https://ebelediye.aliaga.bel.tr/ adresinden sisteme üye olarak online olarak yapılandırabiliyor. Vatandaşlar, vergi ve para cezalarını peşin ödemeleri halinde yüzde 90 faiz indirimi uygulanıyor. Ayrıca vatandaşlar, ödemelerini kredi kartı ile yapılabildiği gibi taksitlendirme fırsatlarından da yararlanabiliyor.

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