Aliağa Belediyesinin "Oku, Okut" kampanyasında ilk kitabın dağıtımı sürüyor

Aliağa Belediyesinin “Oku, Okut” kampanyası kapsamında Şubat ayı kitabı olarak kitapseverlere ücretsiz olarak armağan ettiği “Uluslararası Aliağa ve Çevresi Aiolis Bölgesi-Arkeoloji ve Disiplinlerarası Araştırmalar Sempozyumu Bildirileri”nin dağıtımı sürüyor.

Editörlüğünü Doç.Dr. Murat Çekilmez’in yaptığı 533 sayfalık akademik eser, 27-28 Eylül 2018 tarihlerinde Aliağa Belediyesinin kurumsal organizasyonu ve Adnan Menderes Üniversitesinin bilimsel desteğiyle yapılan “Uluslararası Aliağa ve Çevresi, Aiolis Bölgesi, Arkeoloji ve Disiplinlerarası Araştırmalar Sempozyumu”nda sunulan bilimsel bildirilerden oluşuyor. Arkeoloji dünyasından bir başucu eseri olan kitap, tarih ve arkeoloji meraklılarının yanı sıra vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor.

“Aliağa Kent Kitaplığı” serisinin 12. yayını olan eserde, sempozyuma yurt içi ve yurt dışından katılan çok sayıdaki akademisyenin Kyme, Myrina Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai, Phokaia, Larisa, Melanpagos, Pergamon ve Leukai yerleşimlerinde yapılan kazı ve araştırmalarla birlikte disiplinlerarası çalışmaların sunumları yer alıyor. Tarih ve arkeoloji tutkunları, eseri Aliağa Belediyesi merkez hizmet binası zemin katında bulunan Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edebiliyor.