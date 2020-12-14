Aliağa Coğrafya Atlasına yoğun ilgi

Aliağa Kent Kitaplığının 10. yayını "Aliağa Coğrafya Atlası" kitapseverlerle buluşmaya devam ederken, Aliağa Belediyesinin kasım ayının hediyesi olarak vatandaşlarla buluşturduğu atlasın dağıtımı yoğun ilgi görüyor.

Aliağa Belediyesi, Türkiye’nin ilk ilçe atlası olma özelliğine sahip Aliağa Coğrafya Atlası’nı kasım ayı kitabı olarak okuyucularıyla buluşturmasının ardından, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine aralık ayında da Aliağa Coğrafya Atlası’nın dağıtımına devam ediyor. Okurlar, Aliağa coğrafyası ile ilgili önemli bilgileri barındıran eseri Aliağa Belediyesi merkez binasında faaliyet gösteren Hilal Masa’dan ücretsiz alabiliyor.

Kampanya dahilinde Doç. Dr. Emre Özşahin ile Dr. Öğr. Üyesi İlker Eroğlu tarafından hazırlanan Aliağa Coğrafya Atlası’nın dağıtımı okurlardan yoğun ilgi görüyor. 120 sayfalık büyük boy eser, Aliağa ile ilgili coğrafi verilerin toplanması, görselleştirilmesi, analizi ve dağıtımı bakımından önem taşıyor.

Aliağa Coğrafya Atlası kentin; jeolojik, jeomorfolojik, iklim, hidrografya, toprak, bitki örtüsü, nüfus, yerleşme, tarım, hayvancılık, arazi kullanımı, sanayi, ticaret ve turizm özelliklerini okuyucuya tanıtırken; ayrıca yayın, zengin bir harita ve fotoğraf içeriğiyle desteklendi. Aliağa Belediyesinin destekleriyle hazırlanan çalışma, başta yöre insanı olmak üzere turistlere, öğrencilere, yatırımcılara ve bilimsel çalışma yapacaklara ışık tutuyor.



