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Aliağa Devlet Hastanesi Acil Servis Ek Binası hızla yükseliyor

14.01.2021 17:59 | Son Güncelleme:
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İzmir’de, Aliağa Devlet Hastanesi Acil Servis Ek Binasının inşaat çalışmaları hızla devam ederken, Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yüzde 75’i tamamlanan projenin inşaat alanında incelemelerde bulundu.Aliağa Devlet Hastanesinin artan ihtiyaçlarını karşılayacak ek bina inşaatı için, 2020 yılının aralık ayında protokol imzalanmış ve projenin yapımına başlanmıştı.

İzmir’de, Aliağa Devlet Hastanesi Acil Servis Ek Binasının inşaat çalışmaları hızla devam ederken, Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yüzde 75’i tamamlanan projenin inşaat alanında incelemelerde bulundu.
Aliağa Devlet Hastanesinin artan ihtiyaçlarını karşılayacak ek bina inşaatı için, 2020 yılının aralık ayında protokol imzalanmış ve projenin yapımına başlanmıştı. Yanık ünitesi ve yoğun bakım servisinin de yer aldığı üç katlı binada, inşaat çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. Hızla yükselen ve yüzde 75’i tamamlanan projede ilk iki katın kaba inşaatının bittiği, üçüncü katta ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Öte yandan, Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, inşaat alanında incelemelerde bulundu. Kaymakam Karaman ve Başkan Acar, çalışmalar hakkında bilgiler alırken, ziyarete İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Eşref Yıldız ve Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yalçın Koçyiğit de eşlik etti.
Aliağa Belediyesinin de destekleriyle başlatılan ek bina projesinin, şubat ayı sonunda tamamlanması ve ardından da hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

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