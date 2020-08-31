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Aliağa esnafı Covid-19 yaralarını sarıyor

İZMİR HABERLERİ  | 31.08.2020 17:31 | Son Güncelleme

Dünyada ve ülkemizde her alanı etkileyen yeni tip korona virüs salgınının yaşandığı yılın ilk 7 aylık döneminde, Aliağa’da 286 ruhsat başvurusu yapıldı, 183 müesseseye ruhsat verildi.İzmir’in Aliağa ilçesinde 2020 yılının ilk 7 ayında 183 müesseseye ruhsat verildi.

Aliağa esnafı Covid-19 yaralarını sarıyor

Dünyada ve ülkemizde her alanı etkileyen yeni tip korona virüs salgınının yaşandığı yılın ilk 7 aylık döneminde, Aliağa’da 286 ruhsat başvurusu yapıldı, 183 müesseseye ruhsat verildi.
İzmir’in Aliağa ilçesinde 2020 yılının ilk 7 ayında 183 müesseseye ruhsat verildi. Aliağa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü verilerine göre ocak, şubat ve mart aylarında toplam 91 işyeri açılırken; nisan, mayıs ve haziran aylarında bu sayı 46 oldu. Temmuz ayında ise 46 adet ruhsat verildi. 31 Temmuz 2020 tarihi itibariyle Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı 124, Aliağa Ticaret Odasına kayıtlı 59 olmak üzere toplam 183 müesseseye ruhsat verildi. 7 aylık dönemde en fazla ruhsat temmuz ayında verilirken, en az ruhsat ise nisan ayında verildi. Bu dönemde; berber, kuaför, kahvehane, pastane, büfe, bakkal, market, kuru yemiş dükkânı gibi 145 sıhhi, 38 gayri sıhhi müessese açıldı.

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