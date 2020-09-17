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Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde devir teslim töreni

İZMİR HABERLERİ  | 17.09.2020 19:02 | Son Güncelleme

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, tayini çıkması nedeniyle görevini Dr.

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, tayini çıkması nedeniyle görevini Dr. Erdoğan Akyüz’e devretti.
Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde devir teslim töreni vardı. Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atanan Erdal Bayhan, görevini Dr. Erdoğan Akyüz’e devretti.
Törende konuşan Bayhan, "2 yıla yakın devletimizin ve milletimizin bize verdiği bu görevi layığıyla yaptığımıza inanıyorum. Erdoğan Bey’e başarılar diliyorum" dedi.
Menemen’den aynı görevle Aliağa’ya atanarak görevi devralan Dr. Erdoğan Akyüz de, "Biz şahıslar gelip geçicidir. Esas olan devletimizin kurumlarıdır. Devletimizin kurumları, bakidir, kalıcıdır. Görev yaptığımız süre zarfında iyi işlere imza atmak ve devraldığımız bayrağı daha da yukarılara çıkarmak gayesindeyiz" şeklinde konuştu.

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