Aliağa Kent Kitaplığı büyüyor

Aliağa Belediyesi, Aliağa Kent Kitaplığı’na 3 yeni eser daha kazandırıyor.

Uluslararası Aliağa ve Çevresi Aiolis Bölgesi-Arkeoloji ve Disiplinlerarası Araştırmalar Sempozyum Bildirileri, Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi ile Tisna-1 isimli eserlerin basım hazırlıklarını yapan Aliağa Belediyesi, üç yeni eseri e-kitap olarak okuyucuyla buluşturdu.

Aliağa’nın 8.500 yıllık tarihinin, kültürel mirasının ve sosyoekonomik dönüşümünün gelecek nesillere ulaştırılabilmesi amacıyla 2014 yılından bugüne Aliağa Kent Kitaplığı’na 11 eser kazandıran Aliağa Belediyesi, üç yeni eserle kitap sayısını 14’e çıkarmaya hazırlanıyor. Tasarımı tamamlanan kitaplar okuyuculardan gelen yoğun talep üzerine Aliağa Belediyesi resmi internet sayfasına eklendi. Okurlar kitapları dijital formatta indirebildikleri gibi online katalog olarak da görüntüleyebiliyor.

Yörükler ve Derici Yörükleri tarihi

’Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi’ isimli eser eğitimci, yerel araştırmacı Cevat Yıldırım tarafından kaleme alındı. Aliağa Kent Kitaplığı dizisinin 12’inci yayını olan eser 156 sayfadan oluşuyor. Eser, sadece Aliağa ve çevresindeki Yörükler açısından değil, Anadolu coğrafyasındaki tüm Yörüklerin tarihiyle ilgili önemli bilgiler barındırıyor.