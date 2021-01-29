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Aliağa pazarında balık çeşitleri tezgahları süslüyor

29.01.2021 17:39 | Son Güncelleme:
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Kış aylarında sofraların vazgeçilmezlerinden olan balık, Aliağa Kapalı Pazaryerinde tezgahları süslüyor.

Kış aylarında sofraların vazgeçilmezlerinden olan balık, Aliağa Kapalı Pazaryerinde tezgahları süslüyor. 7’den 77’ye herkesin severek yediği birçok balık türü pazaryerinde en çok tercih edilen gıdalar arasında yer alıyor.
Aliağa Kapalı Pazaryeri, her hafta olduğu gibi bu hafta da mutfak alışveriş için vatandaşların akınına uğradı. Balıkçı tezgahları da vatandaşların alışveriş için en fazla uğradığı tezgahlar arasında yer alırken Aliağalılar en çok hamsi, sardalye ve istavrite rağbet etti. Her balığın kendine özgü bir lezzeti olduğunu belirten balıkçı Erol Akay, “Tezgahlarda şu an için çoğunlukla istavrit, barbun, çipura, levrek, somon, dil balığı, kefal, hamsi, sardalye ve karides yer alıyor. Aliağalılar daha çok hamsi, sardalye ve istavrit satın alıyor. Karadeniz’deki hamsi avı yasağı ve zaman zaman denizlerde yaşanan fırtınalardan ötürü balık çeşitliliği azaldı. Bu sebeple fiyatlarda da artışlar görülebiliyor” dedi. Karadeniz’deki hamsi avı yasağının sona ermesiyle hamsi fiyatlarının ucuzlayabileceğini ifade eden balıkçı Zülfikar Akay ise balığın taze olup olmadığının renginden anlaşılabildiğini söyledi. Akay, “Taze balığın rengi parlak, kulak iç kısmındaki renk ise kırmızı olur” diyerek tüketicileri uyardı.

Aliağa zabıtası Covid-19 denetimlerini sürdürüyor
Vatandaşlar Aliağa Kapalı Pazar Yerine akın ederken Aliağa Belediyesi de vatandaşların daha sağlıklı ve rahat bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için gerekli tüm önlemleri alıyor. Covid-19 kuralları kapsamında zabıta ekiplerince daha düzenli bir hale getirilen pazaryerine vatandaşların maskesiz girişine izin verilmezken, pazarcı tezgahlarının sarı çizgilerle belirlenen sınırlar dışına çıkmasına izin verilmiyor. Vatandaşlar bu sayede daha geniş ve rahat bir ortamda alışverişlerini yapabiliyor. Pazaryeri girişlerinde vatandaşların sağlığı için el dezenfektan üniteleri bulunduruluyor. Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sık sık yaptıkları maske denetimleri ile korona virüse geçit vermiyor.

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