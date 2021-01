Aliağa pazarında balık çeşitleri tezgahları süslüyor

Kış aylarında sofraların vazgeçilmezlerinden olan balık, Aliağa Kapalı Pazaryerinde tezgahları süslüyor. 7’den 77’ye herkesin severek yediği birçok balık türü pazaryerinde en çok tercih edilen gıdalar arasında yer alıyor.

Aliağa Kapalı Pazaryeri, her hafta olduğu gibi bu hafta da mutfak alışveriş için vatandaşların akınına uğradı. Balıkçı tezgahları da vatandaşların alışveriş için en fazla uğradığı tezgahlar arasında yer alırken Aliağalılar en çok hamsi, sardalye ve istavrite rağbet etti. Her balığın kendine özgü bir lezzeti olduğunu belirten balıkçı Erol Akay, “Tezgahlarda şu an için çoğunlukla istavrit, barbun, çipura, levrek, somon, dil balığı, kefal, hamsi, sardalye ve karides yer alıyor. Aliağalılar daha çok hamsi, sardalye ve istavrit satın alıyor. Karadeniz’deki hamsi avı yasağı ve zaman zaman denizlerde yaşanan fırtınalardan ötürü balık çeşitliliği azaldı. Bu sebeple fiyatlarda da artışlar görülebiliyor” dedi. Karadeniz’deki hamsi avı yasağının sona ermesiyle hamsi fiyatlarının ucuzlayabileceğini ifade eden balıkçı Zülfikar Akay ise balığın taze olup olmadığının renginden anlaşılabildiğini söyledi. Akay, “Taze balığın rengi parlak, kulak iç kısmındaki renk ise kırmızı olur” diyerek tüketicileri uyardı.