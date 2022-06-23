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Aliağa Petkimspor, ABD'li pivot Jeremy Simmons'ı transfer etti

23.06.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aliağa Petkimspor, ABD'li pivot Jeremy Simmons'ı transfer etti

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li pivot Jeremy Simmons'u kadrosuna kattı.

İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon TOFAŞ Spor Kulübü forması giyen Jeremy Simmons, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadesine yer verildi.

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