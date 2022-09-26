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  4. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, sezona hazırlık sürecini değerlendirdi:

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, sezona hazırlık sürecini değerlendirdi:

26.09.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Basketbol organizasyonumuzun her gün geliştiğini gözlemlemek ilerisi için bana umut veriyor"

İZMİR (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, "Basketbol organizasyonumuzun her gün geliştiğini gözlemlemek ilerisi için bana umut veriyor. dedi.

Gören, yaptığı açıklamada, zorlu ve yoğun bir hazırlık dönemini geride bıraktıklarını belirtti.

Yaklaşık 45 gün boyunca kendilerini geliştirecek çalışmalar yaptıklarını bildiren Gören, şunları kaydetti:

"Bu dönemde hedeflediğimiz şeyleri iyi çalışarak başardığımızı söyleyebilirim. Basketbol organizasyonumuzun her gün geliştiğini gözlemlemek ilerisi için bana umut veriyor. Bu döneme çalışkanlıklarıyla katkı sağlayan idari ve teknik ekibe teşekkür ederim. Oyuncularımızı, takım yapısına verdikleri destek ve çalışkanlıkları için kutlarım. Yeni sezonda Aliağa halkının bize vereceği destekle birlikte başarılı bir sezon geçirmek için tüm gayretimizle sahada olacağız. Aliağa halkının desteğini tüm sezon boyunca hissetmek istiyoruz."

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Basketbol aliağa petkimspor hazırlık sezon

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