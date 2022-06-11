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Aliağa Petkimspor, Ege Arar'ı transfer etti

11.06.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aliağa Petkimspor, Ege Arar'ı transfer etti

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, sezonu Galatasaray NEF'te tamamlayan Ege Arar'ı kadrosuna dahil etti.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Ailemize tekrar hoş geldin Ege Arar! Daha önce 2020-2021 sezonunda formamızı terleten Ege Arar, birlikte hedefe yolculuğumuz için tekrar aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi.

Ege Arar, sarı-kırmızılı ekiple ligde 20 maçta 2,3 sayı ve 2,2 ribaund ortalamaları yakaladı.

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