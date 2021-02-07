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Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko maçının ardından

07.02.2021 15:56 | Son Güncelleme:
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Aliağa Petkimspor Başantrenörü Kestutis Kemzura: - "Etkisiz hücumlarımız maçtan kopmamıza neden oldu" - Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov: - "Bize maçı savunma kazandırdı"

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'ya 80-67 mağlup olan Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Kestutis Kemzura, "Etkisiz hücumlarımız maçtan kopmamıza neden oldu." dedi.

Kemzura, maçın ardından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Beko gibi takımlara karşı baştan sona odaklanmış şekilde oynanması gerektiğini söyledi. Kendilerinin bu dikkati maç geneline yansıtamadığını kaydeden Kemzura, şöyle konuştu:

"Aslında ilk yarıda daha iyiydik, üçüncü çeyrekte kötü değildik ancak son çeyrekte biraz yorulduk. Fenerbahçe agresif oynamaya başladı, savunma sertliği arttırdılar. Bizim de etkisiz hücumlarımız maçtan kopmamıza neden oldu. Onlar çok rahat sayılar buldular. Zor atışlarda isabet buldular. Biz o fırsatları değerlendiremedik. O olmayınca durum bu hale geliyor. Büyük bir rotasyonla oynamaya çalıştık."

Kemzura, maç içinde çok top kaybı yaptıklarını belirterek, bir sonraki maça odaklanacaklarını sözlerine ekledi.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov da zor bir maçı geride bıraktıklarını, rakipleri Aliağa Petkimspor'un iyi bir takım olduğunu söyledi. İkinci yarıda rakiplerine 27 sayı şansı verdiklerini hatırlatan Kokoskov, "Bize maçı savunma kazandırdı. Bundan sonraki maça odaklanacağız." yorumunu yaptı.

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