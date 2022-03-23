Aliağa Petkimspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor erteleme maçı yarın oynanacak

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasındaki Aliağa Petkimspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor erteleme maçı yarın yapılacak.

ENKA Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Ligde 4 galibiyet ve 19 yenilgisi bulunan Aliağa Petkimspor son sırada yer alıyor. HDI Sigorta Afyon Belediyespor ise aynı performansıyla rakibinin bir üst basamağında bulunuyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz