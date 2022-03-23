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Aliağa Petkimspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor erteleme maçı yarın oynanacak

23.03.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aliağa Petkimspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor erteleme maçı yarın oynanacak

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasındaki Aliağa Petkimspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor erteleme maçı yarın yapılacak.

ENKA Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Ligde 4 galibiyet ve 19 yenilgisi bulunan Aliağa Petkimspor son sırada yer alıyor. HDI Sigorta Afyon Belediyespor ise aynı performansıyla rakibinin bir üst basamağında bulunuyor.

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