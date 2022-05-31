Aliağa Petkimspor, İsmail Cem Ulusoy’u transfer etti

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Gaziantep Basketbol’dan oyun kurucu İsmail Cem Ulusoy’u kadrosuna dahil etti.

Aliağa Petkimspor’dan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki İsmail Cem Ulusoy’un yeni sezonda takımda forma giyeceği belirtildi.

İsmail Cem Ulusoy, bu sezon Gaziantep Basketbol’da 4,7 sayı, 2,55 ribaund ve 3,36 asist ortalamaları ile oynadı.



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