YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Aliağa Petkimspor, İsmail Cem Ulusoy’u transfer etti

Aliağa Petkimspor, İsmail Cem Ulusoy’u transfer etti

31.05.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aliağa Petkimspor, İsmail Cem Ulusoy’u transfer etti

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Gaziantep Basketbol’dan oyun kurucu İsmail Cem Ulusoy’u kadrosuna dahil etti.

Aliağa Petkimspor’dan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki İsmail Cem Ulusoy’un yeni sezonda takımda forma giyeceği belirtildi.

İsmail Cem Ulusoy, bu sezon Gaziantep Basketbol’da 4,7 sayı, 2,55 ribaund ve 3,36 asist ortalamaları ile oynadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"İklim değişikliği aşırı soğuk hava nedenli afetlere yol açabilir" uyarısı"İklim değişikliği aşırı soğuk hava nedenli afetlere yol açabilir" uyarısı
Bursa'da "rehin alma" olayında vurulan şüpheli öldüBursa'da "rehin alma" olayında vurulan şüpheli öldü
Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, kalp krizi sonucu vefat ettiSolhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, kalp krizi sonucu vefat etti
Anahtar Kelimeler:
transfer

İzmir Namaz Vakitleri 31 Mayıs Salı

İmsak
03:57
Sabah
05:43
Öğle
13:14
İkindi
17:07
Akşam
20:35
Yatsı
22:14
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını ısırınca şoke oldu! “Eğlenmek istemiştim”

Cinsel organını ısırınca şoke oldu! “Eğlenmek istemiştim”

Korunduğunuzu zannediyorsunuz! Verdiğiniz zararı bir bilseniz...

Korunduğunuzu zannediyorsunuz! Verdiğiniz zararı bir bilseniz...

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Alkolden daha zararlı! Ağzınıza bile sürmeyin

Alkolden daha zararlı! Ağzınıza bile sürmeyin

Gazından sonra şimdi de göğüs terini satıyor

Gazından sonra şimdi de göğüs terini satıyor

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.