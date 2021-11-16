Aliağa Petkimspor, Murat Kozan ile anlaştı

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, son olarak Manisa Büyükşehir Belediyespor forması giyen 28 yaşındaki Murat Kozan ile anlaştığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aliağa'mıza hoş geldin Murat Kozan. Sezona Manisa BBSK formasıyla başlayan 1993 doğumlu pivot, sezonun devamında mücadelemiz için ter dökecek." ifadelerine yer verildi.



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