YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Aliağa Petkimspor, sezona galibiyetle başlamak istiyor

Aliağa Petkimspor, sezona galibiyetle başlamak istiyor

30.09.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aliağa Petkimspor, sezona galibiyetle başlamak istiyor

İZMİR (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yarın deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile karşılaşacak Aliağa Petkimspor'un takım kaptanı Nusret Yıldırım, sezonun ilk maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini bildirdi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, yeni oyunculardan kurulu kadrolarıyla güzel ve verimli bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.

Nusret Yıldırım, "Sezonun ilk karşılaşmasında zorlu Denizli deplasmanında olacağız. Bu karşılaşmaya da çok iyi hazırlandık. Çalıştıklarımızı sahaya yansıtıp sezona galibiyetle başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aliağa Petkimspor'un yeni oyuncularından Ömercan Engin de Basketbol Süper Ligi'nde oynamanın her zaman hayali olduğunu belirterek, "Takım olarak bu sene çok iyi işler yapacağımıza inancım tam. Denizli maçının bizim için güzel bin başlangıç olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki Yukatel Merkezefendi Belediyesi-Aliağa Petkimspor maçı yarın saat 13.00'te başlayacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de 156 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezine sevk edildiİzmir'de 156 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezine sevk edildi
Mersin'deki terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk: "Faciayı önledik"Mersin'deki terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk: "Faciayı önledik"
Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na hazırAmpute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na hazır
Anahtar Kelimeler:
Basketbol aliağa petkimspor

İzmir Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
05:38
Sabah
06:59
Öğle
13:07
İkindi
16:27
Akşam
19:04
Yatsı
20:20
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü: O bölgeyi sarın, bekleyin...

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü: O bölgeyi sarın, bekleyin...

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.