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Aliağa Petkimspor'da hedef Süper Lig'de kalıcı olmak

28.09.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başantrenör Burak Gören: "Öncelikli hedefim, önceki yıllarda yaşanan hiçbir sıkıntıyı bu kulüpte yaşamamak" - "Basketbolumuzun gücüne çok inanıyorum, milli takımlar düzeyinde çok iyi bir jenerasyonumuz var. Önümüzdeki turnuvalarda daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum"

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 3. kez mücadele edecek Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, ligde kalıcı olarak bu lige layık olduklarını göstermek istediklerini bildirdi.

Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'nın sayılı liglerinden Basketbol Süper Ligi'nin her anlamda çok kuvvetli bir lig olduğunu söyledi.

Aliağa Petkimspor'un son 2 sezonda hep son maçlarda ligde kalmayı garantilediğini hatırlatan Gören, şöyle konuştu:

"Bütün hareketlerimizi önceki yıllardan aldığımız derslerle daha sağlam bir şekilde yapmaya ve dersimizi iyi çalışmaya gayret ettik. Tabii ki lig çok zorlu ama biz de bu lige adapte olabilecek, bu ligde kendini kabul ettirebilecek bir kadro yapısı olduğunu düşünüyorum."

Gören, ligin 30 haftalık bir periyot olduğunu belirterek, "Ligin en başından itibaren konsantrasyonumuzu sağlayarak bir defa önceki yıllarda yaşanan sıkıntıları hem kendimize hem kulübümüze hem de Aliağa'mıza yaşatmak istemiyoruz." dedi.

Aliağa'nın basketbol kültürü olan bir ilçe olduğunu kaydeden Gören, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Petkimspor da kurumsal kimliğiyle, şirket yapısıyla bu lige çok değer katan ve önemli işler yapan bir yer. Geçen senenin sonunu, Beşiktaş maçıyla burada müthiş görüntülerle noktalamıştık. Şimdi ilk hedefimiz bıraktığımız yerden başlayarak hem seyircimizle hem kulüp yapımızla hem de takımımızın kazandığı başarılarla bu lige layık olduğumuzu ve bu ligde kalıcı olacağımızı ve daha iyi işler yapacağımızı göstermek olacak."

- "Daha ileriye gitmek istiyoruz"

Burak Gören, yaz dönemindeki en büyük amaçları olan takımı lige hazır bir şekilde getirmeyi sağladıklarını düşündüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Haftalar bize hedefle alakalı bazı şeyleri gösterecek. Öncelikli hedefim, önceki yıllarda yaşanan hiçbir sıkıntıyı bu kulüpte yaşamamak. Geçtiğimiz senelerde çok büyük acılar çektik, özellikle geçtiğimiz senenin sonu hepimiz adına hayatımızda izler bıraktı. Dolayısıyla hiç o günleri yaşamak istemiyoruz. Daha ileriye gitmek istiyoruz. Öncelikle hedefimiz sıkıntısız bir sezon. Eğer işlerimiz iyi giderse adım adım ilerleyebilirsek ondan sonraki hedefleri güncellemek daha doğru olur diye düşünüyorum."

Basketbol Süper Ligi'nde kulüplerin bütçelerini büyüttüğünü aktaran Gören, "Her maçı keyif veren, herkesin sonuna kadar oynayacağı ve maç kazanmayı çok küçük farkların belirleyeceği bir sezon bekliyorum. Dolayısıyla çok dikkatli olmak lazım. Konsantrasyonu yüksek olmak ve öyle kalmak lazım. Biz de böyle zor bir ligde ilk haftadan başlayarak bütün gücümüzle sahada olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

- "Milli takımlar düzeyinde çok iyi bir jenerasyonumuz var"

Burak Gören, A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'ya karşı kazanmak üzere olduğu maçı kaybettiğini, bu tip organizasyonlarda günlük performansların çok belirleyici olduğunu söyledi.

Türkiye'deki basketbol kaynaklarına, oyuncu gücüne, yetişen oyunculara ve antrenörlere çok güvendiğini vurgulayan Gören, şunları kaydetti:

"Önemli olan istikrarlı bir şekilde basketbola yatırım yapmak ve basketbolda güçlü olan konumumuzu koruyup, hatalarımızı görüp, eleştirimizi yapıp daha iyiye gidebilmek. Basketbolumuzun gücüne çok inanıyorum, milli takımlar düzeyinde çok iyi bir jenerasyonumuz var. Önümüzdeki turnuvalarda daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum."

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