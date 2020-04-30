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Aliağa Zabıtası pazar yeri denetimlerini sürdürüyor

İZMİR HABERLERİ  | 30.04.2020 09:44 | Son Güncelleme

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı, pazar yerlerinde alınması gereken tedbir ve uyulması gereken kurallar genelgesi kapsamında denetimlerini sürdürüyor.Aliağa Belediyesi zabıta ekipleri, sadece gıda, temizlik, hijyen gibi temel ihtiyaç ürünlerinin satışına izin verildiği Yeni Mahalle Kapalı Pazaryerinde kontrollerde bulundu.

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı, pazar yerlerinde alınması gereken tedbir ve uyulması gereken kurallar genelgesi kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Aliağa Belediyesi zabıta ekipleri, sadece gıda, temizlik, hijyen gibi temel ihtiyaç ürünlerinin satışına izin verildiği Yeni Mahalle Kapalı Pazaryerinde kontrollerde bulundu. Genelgeye uygun bir şekilde hazır hale getirilen kapalı pazar yerinde kapı girişlerinde Milletin Ekibi sağlık personeli tarafından vatandaşların ateş ölçümleri yapıldı. Ardından maske dağıtımı yapılarak, vatandaşların pazar alanına girişleri yoğunluk oluşmaması adına kontrollü bir şekilde, sırayla sağlandı. Girişte ve çeşitli noktalara el dezenfekte stantları kuruldu.
Genelge gereği, pazar yerinde normal tezgah sayısından yüzde 50 daha az tezgah kuruldu. Aliağa Belediyesi zabıta ekipleri, tezgahlar arası 3 metre mesafe olmasına dikkat ederken, vatandaşlara da sosyal mesafe kuralına uymaları ve yaş sebze meyveleri seçerek almamaları yönünde sık sık anonslar yaptı. Pazarcı esnafının ise bağırarak satış yapmasına izin verilmedi.

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