YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Aliağa’da 750 konut için hak sahipleri belirlendi

Aliağa’da 750 konut için hak sahipleri belirlendi

İZMİR HABERLERİ  | 26.02.2020 18:55 | Son Güncelleme

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Aliağa’ya inşa edilecek olan 750 konut projesi için hak sahipliği belirleme kuraları çekildi.Aliağa Belediyesi Enka Kapalı Spor Tesislerinde noter huzurunda ve idare yetkililerinin denetiminde gerçekleştirilen hak sahipliği belirleme kurasına ilgi yoğun oldu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Aliağa’ya inşa edilecek olan 750 konut projesi için hak sahipliği belirleme kuraları çekildi.
Aliağa Belediyesi Enka Kapalı Spor Tesislerinde noter huzurunda ve idare yetkililerinin denetiminde gerçekleştirilen hak sahipliği belirleme kurasına ilgi yoğun oldu. Ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar, çekilen kuraları heyecanla takip etti. Kura da ismi okunan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı.
Öte yandan, Aliağa’da 5 bin 651 kişi hak sahipliği belirleme kurasına katılabilmek için müracaatta bulundu. 2+1 daireler için 2 bin 774, 3+1 daireler için 2 bin 877 kişi başvuru yapıldı. Çekiliş esnasında şehit ailelerine, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine yüzde 10, engellilere ise yüzde 5 öncelikli hak sahibi olma şansı sunuldu. Kura da 2+1 tipi konut için 525, 3+1 tipi konut için ise 225 asil ve yedek aday belirlendi. Yetkililer, TOKİ kura sonuçlarının https://www.toki.gov.tr/ adresinden sorgulayabileceğini bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Programda öyle bir gafa imza attı ki... Programda öyle bir gafa imza attı ki...
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

BBP’de kongre kararı

BBP’de kongre kararı

Pazar yerinde sigara standı açtılar

Pazar yerinde sigara standı açtılar

Definecilerin planı yarım kaldı

Definecilerin planı yarım kaldı

Amasya’da 1,3 milyon TL’lik doğum yardımı

Amasya’da 1,3 milyon TL’lik doğum yardımı

Kars’ta tilkilerin yiyecek arayışı

Kars’ta tilkilerin yiyecek arayışı

Polis, tren garlarında vatandaşları uyarıyor

Polis, tren garlarında vatandaşları uyarıyor

İzmir Namaz Vakitleri 26 Şubat Çarşamba

İmsak
06:21
Sabah
07:42
Öğle
13:29
İkindi
16:36
Akşam
19:07
Yatsı
20:23

İzmir Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Çarşamba

Deva Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Feyza Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Arda Işık Eczanesi
Bayrakli
Kendirci Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

İzmir’de bir yayaya çarparak kaçan aracın sürücüsü yakalandı

İzmir’de bir yayaya çarparak kaçan aracın sürücüsü yakalandı

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

Minibüsün Çarptığı İki Genç Kız Metrelerce İleriye Fırladı

Minibüsün Çarptığı İki Genç Kız Metrelerce İleriye Fırladı

İş Adamını Öldüren Çete Yakalandı

İş Adamını Öldüren Çete Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.