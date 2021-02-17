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Aliağa’da 85 asker yemin etti

17.02.2021 18:11 | Son Güncelleme:
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İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında temel acemilik eğitimini tamamlayan 85 er için yemin töreni düzenlendi.Aliağa Cezaevi Tabur Komutanlığında düzenlenen kısa dönem askerlerin yemin törenine; İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Dursun Değirmenci, Şakran Cezaevi Jandarma Tabur Komutan Vekili Binbaşı Bülent Usta katıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında temel acemilik eğitimini tamamlayan 85 er için yemin töreni düzenlendi.
Aliağa Cezaevi Tabur Komutanlığında düzenlenen kısa dönem askerlerin yemin törenine; İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Dursun Değirmenci, Şakran Cezaevi Jandarma Tabur Komutan Vekili Binbaşı Bülent Usta katıldı. Törende korona virüs nedeniyle önlemler alınırken, yemin eden askerler acemilik eğitimini tamamladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan yapan İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Dursun Değirmenci, “Birazdan içeceğiniz bu ant, vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup dürüstlüğün, emirlere mutlak itaatin ifadesi ve aynı zamanda kanun ordusu jandarmanın bir mensubu olduğunuzun kabul belgesidir. Hürriyet ve bağımsızlığımızın, toprak bütünlüğümüzün, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin savunucusu ve her an göreve hazır bir kanun ordusu olan jandarma teşkilatının birer ferdi olarak, birlik ve beraberlik içerisinde yemininize bağlı kalıp, yurdumuzda emniyet ve asayişi sağlayacak ve her türlü şer unsurlarına karşı mücadele edeceksiniz. Taşıdığınız üniformanın yüce Türk ulusunun şerefinin simgesi olduğunu ve yurdumuzun en ücra köşesinde bile sizlerle onurlandıracağının bilincinde hareket ederek, Jandarma Genel Komutanlığı’nın bir temsilcisi olduğunuzu, görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan; kanun ve nizamı, doğruluk ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden ve yemininize sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur” dedi.
Vatan görevi için ülkenin çeşitli illerinde gelerek, askeri üniformayı giydikten sonra tek devlet, tek vücut, tek ses, birliğin ve dirliğin, devlet, millet, vatan sevgisin perçinleştirildiği yer olduğunu belirten İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ise “Askerlik Peygamber Ocağı. Peygamber efendimiz Uhud Savaşında, Bedir Savaşında nasıl Allah yolunda savaşçı ise biz de 21. Yüzyılda, 2021 yılında, insanlığın varoluşundan beri bu savaşçı ruhu en fazla taşıyan ve en fazla hak eden yüce bir milletiz. Askerlik bizim damarlarımızda vardır” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Türk Bayrağına sarılı masaların üzerinde bulunan silahlara ellerini koyan erler, hep bir ağızdan yemin etti. Daha sonra eğitimlerde başarılı olan askerlere ve birliğe ilk katılan askere ödüllerini Tuğgeneral Atabay verdi.

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