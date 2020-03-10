Aliağa’da asayiş berkemal

İzmir’in Aliağa ilçesinde, genel asayiş durumlarıyla ilgili mahalle muhtarlarıyla birlikte toplantı yapılırken, mahallelerdeki suçlarda geçen yıla göre düşüş yaşandığına dikkat çekildi.

Aliağa ilçesi Yalı Mahallesi’nde, muhtarlarında katılımıyla bir istişare toplantısı düzenlendi. Bir otelde düzenlenen toplantıya Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Rıfkı Kulaksız da katıldı. Mahallelerin sorunları hakkında fikir alışverişinde bulunulan toplantıda; güvenlik, asayiş, emniyet ve sosyal konularda karşılaşılan ve tespit edilen sorunlar konuşuldu.

Mahallelerinde yaşanan suçlarda bir önceki yıllara nazaran düşüş yaşandığını belirten muhtarlar, alınan tedbirlerden dolayı emniyet ve jandarmaya teşekkür etti. Toplantı sonunda Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın tarafından yazılan "Terör ve Algı Yönetimi" isimli kitabı hediye etti.

