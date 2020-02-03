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Aliağa’da ’Çöp Taksi’ uygulaması başladı

İZMİR HABERLERİ  | 03.02.2020 17:39 | Son Güncelleme

Kent genelinde rutin temizlik çalışmalarını 7 gün 24 saat esasıyla sürdüren Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ’Çöp Taksi’ uygulaması başlattı.Rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra periyodik olarak orman ve piknik alanlarında da temizlik çalışmaları yapan Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ürettiği yenilikçi çözümleriyle de vatandaşlarının hayatını kolaylaştırıyor.Hizmet kalitesinin arttırılması kapsamında ‘Çöp Taksi’ uygulamasını hayata geçiren Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kent genelinde evinden çıkamayan hastaların ve 65 yaş üstü yaşlıların çöplerini evlerinden alacak.

Kent genelinde rutin temizlik çalışmalarını 7 gün 24 saat esasıyla sürdüren Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ’Çöp Taksi’ uygulaması başlattı.
Rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra periyodik olarak orman ve piknik alanlarında da temizlik çalışmaları yapan Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ürettiği yenilikçi çözümleriyle de vatandaşlarının hayatını kolaylaştırıyor.
Hizmet kalitesinin arttırılması kapsamında ‘Çöp Taksi’ uygulamasını hayata geçiren Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kent genelinde evinden çıkamayan hastaların ve 65 yaş üstü yaşlıların çöplerini evlerinden alacak. Temizlik İşleri Müdürlüğü ALO 153 Hilal Masa ile koordineli çalışacak.
Evlerinden çıkmakta zorlanan yaşlı ve hastalar ALO 153 Hilal Masayı arayarak ya da 0530 277 2222 numaralı Whatsapp çözüm hattından taleplerini iletebilecek. Belediye ekipleri talep edilmesi halinde ‘Çöp Taksi’ ile evlere yapacağı ziyaretlerle vatandaşın çöpünü evinden alacak.

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