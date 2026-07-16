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Ünlülere uyuşturucu soruşturması! 5 isme tutuklama talebi: Aralarında İlyaş Yalçıntaş da var

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında bugün 19 kişi gözaltına alınmıştı. Yaşanan son gelişmede aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da olduğu 5 kişi tutuklama istemiyle mahkeme sevk edildi.

Ünlülere uyuşturucu soruşturması! 5 isme tutuklama talebi: Aralarında İlyaş Yalçıntaş da var

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme işlemlerinin yapılması, ifadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nda hazır edilmeleri yönünde talimat verildiği kaydedildi.

Ünlülere uyuşturucu soruşturması! 5 isme tutuklama talebi: Aralarında İlyaş Yalçıntaş da var 1

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Öner Faruk Işık, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Albere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar, Orhan Yıldız, Eylem ipek Şafak, Gökhan Şafak, Sıla Gençoğlu, Buğra Balkaya, Hilal Zeynep Hedbe, Volkan Büyükhanlı, Burak Çelik, Büşra Tatar, Feyza Cihan, Asude Mercan gözaltına alındı.

Ünlülere uyuşturucu soruşturması! 5 isme tutuklama talebi: Aralarında İlyaş Yalçıntaş da var 2

Ünlülere uyuşturucu soruşturması! 5 isme tutuklama talebi: Aralarında İlyaş Yalçıntaş da var 3

5 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA İSTEMİ

Ayşenur Balcı, Ömer Faruk Işık, Şefik Ömer Dolma, Orhan Yıldız, İlyas Yalçıntaş tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu ünlü
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