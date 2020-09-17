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Aliağa’da Cumhur İttifakı buluşması

İZMİR HABERLERİ  | 17.09.2020 13:18 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesinin AK Partili ve MHP’li meclis üyeleri, İzmir’in Aliağa ilçesinde bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin AK Partili ve MHP’li meclis üyeleri, İzmir’in Aliağa ilçesinde bir araya geldi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar tarafından ağırlanan meclis üyeleri, Çandarlı Kalesi’nde yapılacak olan büyükşehir meclisi toplantısı öncesi Cumhur İttifakı Gurup Toplantısını Aliağa Öğretmenevi’nde gerçekleştirdi.
Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin AK Partili ve MHP’li meclis üyelerini ağırladı. Meclis üyeleri kentte, Çandarlı Kalesi’nde yapılacak olan büyükşehir meclisi toplantısı öncesi Cumhur İttifakı Gurup Toplantısını yaptı. Aliağa Öğretmenevi’nde gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Acar, Cumhur İttifakı meclis üyelerini Aliağa’da ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Acar, "Grup toplantımız, İzmir’imize hayırlı olsun. Biliniz ki burada bir kardeşiniz, bir eviniz var. Bunda sonra da sık sık sizleri kentimizde ağırlamak isteriz" dedi.

"İzmir’in, İzmirlinin buna ihtiyacı var"
Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinin birlikte çalıştığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin de, "Aliağa Belediyemizde, evimizdeyiz. Aliağa Belediyesi; İzmir’e, Türkiye’ye örnek olan, model alınması gereken bir belediye. Başkanımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. İzmir’in, İzmirlinin buna ihtiyacı var. İnşallah, belediyelerimizin sayısını artırıp, İzmir Büyükşehir Belediyesini de alırız" diye konuştu.

"Aliağa Belediyesinin örnek çalışmalarını biliyoruz"
Cumhur İttifakının gücünün İzmir’in tüm ilçelerinde görüleceğini dile getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ise şu ifadelere yer verdi:
"Aliağa Belediyesinin örnek çalışmalarını biliyoruz. Aliağa’nın nereden nereye geldiğini hepimiz görüyoruz. Bu anlamda belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. 2024 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesini kazandığımızda Aliağa’da da Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantılarını yapmayı planlayacağız. Bunun için de çalışmalarımızın temposunu biraz daha artırmamız gerektiğini düşünüyorum."

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