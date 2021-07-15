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Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

15.07.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

SİVAS (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi geri dönüşüm bölgesi içinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 30 yaşındaki Oğuz Taşkın'ın cenazesi, Sivas'ın Zara ilçesinde toprağa verildi.

Zara'ya getirilen Taşkın'ın cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Oyukluçiftliği Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Kaymakam Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Olay

Aliağa gemi geri dönüşüm bölgesine yanaştırılan gemide tahliye pompalarını çalıştırmak için 12 Temmuz'da dümen dairesine giren işçilerden Yılmaz Demir, pompadan çıkan gazdan kaynaklandığı tahmin edilen patlama sonucu hayatını kaybetmiş, evli ve iki çocuk babası Taşkın ise ağır yaralanarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılmış, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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